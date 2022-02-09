 

Школьница купила скромное красное платье на выпускной, а ее мать высмеяла девочку, ведь платье слишком «откровенное»

09.02.2022, 21:20, Разное
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Выпускница подобрала для долгожданного события платье красного цвета, однако ее мама не поняла такой выбор и посмеялась над дочерью. Многие удивились такому поступку, ведь платье не имеет слишком открытых деталей и выглядит даже очень подходящим для выпускного.

Школьница Луиза показала наряд в ролике на Тик Ток, в котором записала речь, посвященную маме. Она купила платье в известном магазин Асос.

Полученный наряд оказался более чем достойным: хорошая длина, небольшое декольте, небольшой разрез в районе бедер. Такую одежду можно было бы надеть не только на выпускной, но и на другие торжественные мероприятия.

Несмотря ни на что, мать девушки забраковала образ. Женщина уверена, что в таком платье Луиза выглядит дешево. Мама акцентировала внимание не том, что красный цвет подходит лишь для похода в кабак или ночной клуб.

«Ты собираешься на выпускной, и должна выглядеть прилично» – сказала мама девушки.

«Если бы у меня была идеальная фигура, моя бы мама не стала так говорить. Но мама, я не виновата, это ты виновата в том, что у меня есть недостатки» – так подписала девушка свой ролик.



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