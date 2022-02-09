 

«Спорт-Экспресс» опроверг информацию об отстранении фигуристки Валиевой на Олимпиаде

09.02.2022, 21:12, Новости дня
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Российское спортивное издание «Спорт-Экспресс» опровергло опубликованную им ранее информацию о лишении российских фигуристов золотых медалей в командном турнире Олимпиады и отстранении Камилы Валиевой от индивидуальных соревнований.

«Информация, опубликованная «СЭ», о лишении сборной России золотых медалей в командном турнире фигуристов и отстранении Камилы Валиевой от индивидуальных соревнований не находит подтверждения. Решение по делу Валиевой, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил, пока не принято», – пишет «Спорт-Экспресс», который ранее сообщил об этом. Позже «Спорт-Экспресс» удалил эту новость об отстранении фигуристки и лишении сборной медалей.

«15-летнюю спортсменку еще могут признать невиновной в инциденте с положительным тестом на кардиологический препарат триметазидин. В данный момент над этим вопросом работают юристы Олимпийского комитета РФ и МОК. Если невиновность Валиевой в итоге будет доказана, сборная РФ сохранит за собой золотые медали командного турнира», – написало издание.

По данным «Спорт-Экспресс», официальное заявление МОК на эту тему ожидается в четверг в 13.00 по пекинскому времени.

«Редакция «СЭ» приносит извинения спортсменке и читателям за непроверенную информацию», – говорится в опровержении.

Ранее российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду). 

Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте Камилы Валиевой. Министерство спорта РФ считает преждевременными комментарии относительно результатов теста российской фигуристки. 

В случае решения об отстранении Камилы Валиевой, ее может заменить чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, которая является первой запасной сборной России.   



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