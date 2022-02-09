Опубликовано фото с Джонсоном с вечеринки во время локдауна

В Сети распространились фотографии с британским премьер-министром Борисом Джонсоном на вечеринке в правительственной резиденции во время локдауна 2020 года.

Снимок с тремя сотрудниками правительства и самим Джонсоном якобы был сделан 15 декабря 2020 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Mirror.

На снимке запечатлен человек с елочной мишурой на шее, на столе – картофельные чипсы и бутылка шампанского.

По данным издания, фото было сделано во время рождественской викторины на Даунинг-стрит, когда в Лондоне действовали ограничения по коронавирусу, запрещающие мероприятия с участием двух и более человек из разных семей.

Напомним, премьер Британии произвел ряд назначений в своей команде после того, как несколько сотрудников ушли на фоне скандала вокруг проведения вечеринок на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит, которые проходили в его резиденции во время коронавирусных ограничений, и отметил, что уходить в отставку из-за скандала не намерен. Член Консервативной партии Чарльз Уокер заявил изданию The Observer, что уход Джонсона со своего поста неизбежен.