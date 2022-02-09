Туристический кэшбэк не поможет Смольному сохранить индустрию гостеприимства

Северная столица вошла в ТОП-3 среди самых востребованных экскурсионных направлений в России. Комитет по развитию туризма уже отчитался о лидерстве Петербурга в туристическом кэшбеке. Чиновники в Смольном уверены, что именно это – показатель хорошей работы по привлечению туристов.

При этом в СМИ неоднократно писали, что действия администрации Александра Беглова часто вредят имиджу гостеприимного города. К примеру, введение «детского локдауна» привело к тому, что семьи с детьми и школьные группы отказались от поездки в Петербург до середины февраля. Заведения общественного питания стали терять выручку после оттока клиентов из-за внедрения QR-режима. Пострадал и гостиничный бизнес.

Петербургские предприниматели жалуются на отказ Смольного оказать индустрии гостеприимства финансовую помощь. Компенсация заработной платы на уровне МРОТ проблемы не решает и больше похожа на подачку.

Бизнесмены продолжают платить арендные и коммунальные платежи, налоги, а также оплачивать штрафы, выписываемые чиновниками после проверок. Это ведет к банкротствам и приостановке деятельности. СМИ сообщают, что по итогам первого месяца 2022 года на продажу выставили десятки мини-отелей и хостелов.

Востребованный кэшбек не гарантирует развитие туризма в регионе. Кроме того, его не стоит считать показателем хорошей работы Смольного. Ситуация сложилась непростая – городской бюджет может лишиться доходов в случае кризиса индустрии гостеприимства.