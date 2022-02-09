 

Ученые представили существенно продлевающий жизнь калькулятор питания

09.02.2022, 21:08, Разное
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Норвежские исследователи разработали и презентовали инновационный калькулятор, позволяющий правильно рассчитать рацион питания. По словам разработчиков, следование рекомендациям приложения может увеличить продолжительность жизни на срок до 17 лет.
Вначале ученые, представляющие Бергенский университет (Норвегия), провели тщательный анализ ряда исследовательских работ, проведенных специалистами разных стран в прежние годы и изучавших нюансы взаимосвязи рациона питания и заболеваний человека. Итоговая аналитическая информация стала базой для создания специального калькулятора, позволяющего, в зависимости от половой принадлежности, возраста и района проживания, дать эффективные рекомендации к корректировке диеты для продления жизненного срока. Примечательно, что в ходе исследования изучалась диета среднестатистического жителя Соединенных Штатов, однако результаты расчетов приложения актуальны для любого региона мира – например, европейских стран или Китая.

Резюмируя, разработчики отметили, что наилучшим образом позитивно на продолжительность жизни влияют такие продукты, как цельные злаки, орехи и бобовые. В свою очередь, наибольшее количество негатива следует ожидать от обработанного и красного мяса. Назвали эксперты и ориентировочные цифровые данные: к примеру, если начать пользоваться упомянутым калькулятором примерно в 25-летнем возрасте, имеются большие шансы увеличить срок своей жизни на 10-17 лет. Однако, как выяснилось, не поздно скорректировать свой рацион и в более преклонном возрасте: например, в случае пользования калькулятором с 60 лет реально прожить в итоге на 8 лет больше, а с 80 лет – на 3 года. Материалы научной работы были опубликованы journals.plos.org.

Источник: www.popmech.ru



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