Софья Лебедева о сравнении с Дженнифер Лоуренс, работе с Тэроном Эджертоном и сериале “Последний министр”

Софья, второй сезон “Последнего министра” в самом разгаре. Уже получили отклик от поклонников?

Да, мне пишут во всех соцсетях фидбеки и комплименты, что второй сезон очень актуальный сегодня, что не в бровь, а в глаз. Кто-то из подписчиков так впечатлился, что предлагал сдать какие-то коррупционные схемы, видимо, не понимая, что я актриса, а не Соня Скворцова. Вообще, часто на улице подходят и называют Скворцовой. С одной стороны, это забавно очень, конечно, а с другой, значит, зрители действительно прониклись и подключились к истории! Когда вышли “Бывшие”, мне писали угрозы в личные сообщения и вопросы: “Рита, как ты могла бросить Сашу?”.

Очень хороший отклик от друзей и родных – спрашивают, чем закончится сезон, но я держусь и сохраняю тайну. Еще звонят знакомые из киноиндустрии, говорят, что им нравится новый сезон, моя героиня ее рост и развитие – это всегда вдвойне приятно, когда коллеги отмечают твою работу.

Ваша героиня во втором сезоне выходит на первый план. Ее образ становится объемнее и потребности ее тоже растут. Как вам лично ее внутренняя трансформация?

Мне нравятся большие изменения в своих персонажах. Трансформация, которую проходит моя героиня, огромная, на сто восемьдесят градусов. Поэтому было особенно интересно по миллиметру, по шажочку играть эти изменения и отслеживать их в сценарии. Человек ведь не меняется – раз и все, так же как не толстеет за секунду, а набирает вес постепенно, незаметно для себя, а потом – раз и плюс 5 кило. (смеется) Так же и здесь Скворцова меняется в противоположную сторону.

И еще я люблю архетипы и играть большие категории – имею в виду выводить историю для себя на уровень древнегреческой трагедии. Для меня Соня Скворцова в какой-то момент переходит на темную сторону, теряет себя, утопает в бессмысленности и болоте. Возможно, с ней будут какие-то повороты ближе к финалу, но это не точно.

Во втором сезоне ваша героиня по стилю начинает копировать героиню Ольги Сутуловой. А чей звездный стиль импонирует вам?

Все-таки моя героиня не совсем копирует стиль Нечаевой, возможно, в конце первого сезона она им вдохновляется. Но во втором сезоне у Скворцовой свой собственный стиль. У нас был прекрасный художник по костюмам Маруся Парфенова-Чухрай, вся одежда и фирменные очки моего персонажа крупных брендов. Мне нравится, что в костюмах есть отсылки – присмотревшись к ним, можно понять, например, зарплату моей героини, что она хочет подчеркнуть визуально и в отношениях ли она, есть ли у нее вкус и чувства стиля, какой у нее бэкграунд, как она хочет себя позиционировать и прочее.

Мне нравится стиль и вообще личность Тильды Суинтон – импонирует ее экстравагантность, утонченность, изящество в одежде.

В прошлом году стало известно, что вы сыграете в фильме “Тетрис”. Режиссером картины стал Джон С. Бейрд, на счету у которого такие громкие проекты, как “Грязь”, “Хулиганы” и “Винил”. Как проходили пробы бы на проект? Какой Джон в работе?

Пробы проходили путем self-tape. Этот способ кастинга сейчас все чаще и чаще используют в России. Тебе присылают сцену (на английском, конечно), ты сам себя снимаешь на камеру и отправляешь кастинг-директору и так несколько раз, разные сцены, разные этапы кастинга и т.д. Потом еще есть chemistry room, где вы с партнером уже играете сцены, а режиссер и продюсеры смотрят. Я проходила этот этап много раз и обычно его проходят очно. Раньше я летала для последнего этапа кастинга, в этот раз в связи с пандемией мы играли сцены по зуму – это очень забавно и странно.

С Джоном я познакомилась еще на пробах, уже тогда он мне показался очень интересным, открытым и добрым человеком, еще я абсолютный фанат его работ (фильм “Грязь” один из моих любимых) и мое первое интуитивное ощущение от него оказалось точным – потому, что это потрясающий Человек с большой буквы, который невероятный профессионал своего дела. У нас был глубокий и длинный репетиционный процесс, где он интересно разбирал роль, подсказывал и мы экспериментировали.

Джон очень заботился об актерах и о всей съемочной группе, он человечески очень поддерживал и всегда говорил, что понимает, что три месяца быть в одиночестве в чужой стране, вдалеке от дома очень сложно (на съемки мы уехали на три месяца с условием, что не улетаем домой, потому что пандемия и т.д.).

Знаю, что пока вам нельзя разглашать подробности проекта. Расскажите, что вам запомнилось больше всего во время съемок?

Помимо масштаба съемок, длительного репетиционного процесса и примерок костюмов, потрясающих партнеров по съемкам, с которыми я играла, и красот Шотландии, мне запомнились папарацци. Они пытались подловить каждый момент съемок, а нас все время пытались скрыть от них. В какой-то момент люди узнали, что на улице снимается Тэрон Эджертон, начали скандировать и без перерывов очень громко кричать “Тэрон, мы любим тебя”, тем самым сильно мешая съемкам.

Вы снимались вместе с Тэроном Эджертоном и Никитой Ефремовым. Раньше вы в интервью говорили, что часто влюбляетесь в партнеров на площадке. Перед чьими чарами устоять было сложнее?

Никиту я знаю давно и мы дружим, а вот с Тэроном встретилась первый раз. Он очень харизматичный, безумно красивый, у него хорошее чувство юмора и с ним работать было одно удовольствие. Да, думаю, сложно устоять перед таким обаянием и энергетикой. Это мимолетно и быстро проходит, раз и все, но заряжает энергией и вдохновением на съемках.

Как вам кажется, чего не хватает российским актером для успешной карьеры на западе?

Наверное, знания английского и может быть веры в себя. Чтобы обсуждать тонкости роли и разбирать сцены с режиссером на английском, язык, конечно, нужно знать свободно. А еще, думаю, не хватает российских режиссеров, снимающих на западе большие проекты с международным кастом.

На одном из зарубежных сайтов вас сравнили с Дженнифер Лоуренс. Вам приятно такое сравнение?

Это приятное сравнение. Я очень люблю ее как актрису, особенно фильм “Мой парень – псих”, где она очень дерзкая и в хорошем смысле сумасшедшая — мне это близко. Но если говорить про психотип, думаю, я ближе к Джессике Честейн. Мне часто говорят, что мы похожи с ней внешне, и, конечно, я вдохновляюсь ее актерской игрой и талантом.

Какие три последние картины произвели на вас особое впечатление?

Я в абсолютном восторге от сериала “Наследники”. Все мои коллеги и друзья давно про него говорили и советовали посмотреть, но из-за плотного графика съемок я не успевала. На одном дыхании посмотрела все три сезона. Также мне очень понравился сериал “Пингвины моей мамы” — очень глубоко, искренне и пронзительно. Мой критерий хорошего кино — это насколько долго от него остается послевкусие внутри.

Какой из ваших проектов вы бы хотели продлить на 1000 серий?

Никакой. При том, что я люблю почти все свои проекты. Мне понравилось, как ответили актеры из сериала “Друзья” в фильме-интервью, который недавно вышел. Их спросили: “Хотели бы вы продолжать?”. Они сказали: “Нет, это законченная полная история и растягивать ее нет смысла”. И я придерживаюсь мнения, что краткость – сестра таланта, и если все сказали, то 1000 серий не нужны.

Фото: Соня Петрова

Стиль: Александра Новикова, Анастасия Бочарова

Мейк и волосы: Тима Лео

Софья Лебедева: @sofi.lebedeva