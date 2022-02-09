 

СМИ: Камила Валиева может быть лишена золота и отстранена от дальнейшего участия в Олимпиаде из-за допинг-скандала

09.02.2022, 20:55, Разное
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Сегодня на Олимпиаде разгорелся допинг-скандал. В прессе появились сообщения, что награждение российской сборной по фигурному катанию, получившей золото в командном зачете досрочно, было отложено из-за того, что в анализах одного из спортсменов найден запрещенный препарат. Позже было названо имя, якобы допинг-проба 15-летней Камилы Валиевой оказалась “сомнительной”. 

Отмечалось, что обнаруженное в анализах Валиевой запрещенное вещество содержится в минимальной концентрации, однако это все равно может стать основанием отстранения фигуристки от дальнейшего участия в соревнованиях. Кроме того, спортивные СМИ написали, что “Россию почти гарантированно лишат золотых медалей, завоеванных в командном турнире фигуристов”.

Позже, со ссылкой на свои источники, портал “Спорт-экспресс” сообщил, что препарат, найденный в допинг-пробе Валиевой, не способствует улучшению спортивных результатов, а применяется для лечения кардиологических заболеваний. 

Камила Валиева

При этом ни МОК, ни олимпийский комитет России, ни представители Валиевой, никаких официальных заявлений по поводу допинг-скандала пока не давали. Хотя Валиева и ее тренер Этери Тутберидзе сегодня на тренировке не появились. 

По данным издания  nside The Game, сейчас этим вопросом занимаются юристы, и переговоры закончатся не раньше четверга. Если вопрос будет решен в пользу российских спортсменов, то Камила Валиева примет участие в индивидуальных соревнованиях, короткая программа которых состоится 15 февраля, а произвольная – 17-го. 

 



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