Мнение: Изощренный Илья Лихтенштейн

В США ободрали российского крипто-миллиардера.

Изощренный Илья Лихтенштейн

Министерство юстиции США сообщило об аресте россиянина и его супруги по подозрению в краже биткойнов на рекордную сумму в 4,5 млрд долларов.

«Два человека были арестованы по подозрению в заговоре с целью отмывания 4,5 миллиарда долларов в криптовалюте», — сообщается 9 февраля на сайте ведомства.

Власти изъяли 3,6 миллиарда долларов в криптовалюте, которые, по версии следствия, связаны со взломом биржи виртуальной валюты Bitfinex в 2016 году. Минюст заявил, что это «крупнейшая на сегодняшний день конфискованная сумма в криптовалюте».

За взломом биржи, по версии следствия, стоит проживающий в Нью-Йорке Илья Лихтенштейн. РБК узнало, что он является гражданином России и США. Лихтенштейн мог взломать Bitfinex и путем тысяч несанкционированных транзакций присвоить биткойны. За последние пять лет примерно 25 000 украденных биткойнов якобы были переведены на финансовые счета, контролируемые Лихтенштейном и его супругой Хизер Морган. Следователи отмечают «множество изощренных методов», которые использовала пара.

За указанные преступления в США предусмотрено наказание в виде 25 лет лишения свободы.

https://www.fontanka.ru/2022/02/09/70432895/ – цинк

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