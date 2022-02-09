 

Volvo планирует выпустить новый электрический кроссовер к 2025 году

09.02.2022, 20:46, Новости дня
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Шведский автомобильный гигант Volvo запланировал выпуск одновременно двух новинок.

Известно, что одна из моделей станет преемником для текущего исполнения XC90. Второй кроссовер получит название Embla. Эксперты предполагают, что кроссоверы построены на платформе SPA2, которая позволяет применить электрическую силовую установку. Кроме того, серийный выход кроссовера состоится к 2025 году. Предполагается, что ежегодно будет выпускаться до 100 тысяч экземпляров электрокара.

Пока более точные технические параметры неизвестны, однако учитывать, что новые модели смогут похвастаться улучшенными характеристиками, которые позволят добиться высокого спроса на мировом рынке. Остальные данные пока отсутствуют.



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