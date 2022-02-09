 

Лучшие в мире, держитесь! – Личное мнение

09.02.2022, 20:44, Разное
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Плохая, но вполне ожидаемая новость с Олимпиады в Пекине: церемония награждения российских фигуристов не состоялась.


Фото: Российская газета

По сообщению портала Inside the Games, причиной переноса церемонии стал допинг-тест Камилы Валиевой.

«Чемпионат», ссылаясь на свой источник, пишет:

Допинг-тест Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микро-дозе. При этом доказано, что данная субстанция не оказывает влияния на улучшение спортивных показателей.

Что это за вещество, и было ли оно вообще? Мы не знаем. Когда была взята проба? Мы не знаем. Как была взята эта проба? Этого мы тоже никогда не узнаем.

По правилам Всемирного антидопингового кодекса 15-летняя Камила является «защищенным лицом»: ей ещё нет 16 лет, а, значит, она не может быть официально идентифицирована.

Олимпийский комитет не делает никаких официальных заявлений: просто откладывает и откладывает церемонию награждения российских спортсменов.

Я вижу в этом прямой прессинг наших спортсменов. Это — попытки выбить их, в целом, и Камилу, в частности, из колеи.

Дискредитировать наши спортивные результаты. Лишив флага и гимна, ещё лишить и медалей, которые, я уверена, наши фигуристы получили абсолютно заслуженно.

Камила Валиева — лучшая фигуристка планеты. Это видел весь мир. Видел и, кроме украинской команды, аплодировал стоя, забыв о политике и разногласиях.

Сейчас же на девочку, которая в свои 15 лет — уже гениальная спортсменка, идёт колоссальное давление. Они хотят, чтобы она либо снялась с соревнований и не каталась в одиночном турнире, либо занервничала, начала ошибаться и падать.

https://t.me/lenamiro/10816

Что бы то ни было, я хочу пожелать Камиле и её тренеру Тутберидзе выдержать.

Камила, ты — лучшая фигуристка планеты, и это знают и видят все.

Этери, вы — лучший тренер по фигурному катанию в мире. И это тоже знают и видят все.

Спасибо вам обеим за чистый восторг, который вы подарили целому миру. То, что вы сделали вместе, до вас не делал никто. Вы это повторить сможете, а вот за вами повторить — вряд ли у кого-то получится.

Если вам плюют в спину, значит вы — впереди. Больше скажу: вы настолько впереди, что плевки до вас просто не долетят.

Держитесь! Вы — не просто первые. Вы — недосягаемые.

Источник: Лена Миро



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