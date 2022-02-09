Саакашвили на суде рассказал о тайных встречах с Лукашенко
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“Я четыре раза тайно встречался с Лукашенко в Лондоне. Впервые рассказываю об этом, это была тайная дипломатия. То, что Лукашенко до сих пор не признал Южную Осетию и Абхазию – это итог моих поездок в Лондон”, – сообщил он.
7 февраля в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву Лукашенко заявил, что не исключает признания независимости Абхазии и так называемой Южной Осетии. Он отметил, что это произойдет после того, как ему об этом скажет российский президент Владимир Путин.
Контекст:
8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.
После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения.
Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории. Регионы провозгласили независимость от Тбилиси в начале 90-х годов. В 2000-х годах независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.
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