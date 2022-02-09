 

Депутат Киевского горсовета, разоблаченный на взятке, скрылся на автомобиле

09.02.2022, 20:37, Новости дня
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“Политик сумел убежать на автомобиле от детективов, поэтому его сейчас разыскивают. Детективы НАБУ сумели задержать его неофициального помощника Александра Коча”, – уточнили журналисты.

Правоохранители разоблачили депутата и еще пятерых человек во время получения неправомерной выгоды, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram.

По данным следствия, Трубицыын в сговоре со своим помощником, директором коммунального предприятия, заместителями директоров двух КП и приближенного к депутату лица организовали незаконную схему за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли.

“Следствием установлено семь таких локаций в Дарницком, Днепровском, Шевченковском и других районах. За свои услуги участники преступной схемы просили предоставить 1,39 млн грн в год”, – уточнили в САП.

Фигурантов разоблачили во время передачи части оговоренных средств.

Главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов сообщил, что Трубицын вляется близким человеком к главе Офиса президента Андрею Ермаку. По словам Бутусова, депутат – ключевой человек в выдаче разрешений на киоски в Киеве.

“Взяточники вымогали деньги от предпринимателя за выдачу годового разрешения на работу для сети МАФов-“ракушек”, для ведения торговли в центре Киева”, – заявил журналист.

Контекст:

Трубицын родился в 1983 году в Харькове. На сайте Киевсовета сообщили, что Трубицын – украинский предприниматель, букинист, меценат, общественно-политический деятель. В 2020 году он стал депутатом Киевсовета и главой постоянной комиссии по вопросам предпринимательства и промышленности и городского благоустройства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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