Бурба: После “слива” спецоперации по вагнеровцам какой у белорусов козырь по нам и как Лукашенко может пользоваться этим!

Бурба сказал, что после задержания наемников в Беларусь из Украины поступил звонок. На вопрос, знает ли он, кому в Беларуси был сделан звонок и кто его сделал, экс-глава ГУР Минобороны ответил: “Да, я знаю”.

Также Бурба считает, что президент Украины Владимир Зеленский и тогдашний президент Беларуси Александр Лукашенко могли обсуждать задержание вагнеровцев до официального телефонного разговора 5 августа 2020 года, как сообщал Офис президента. А затем на эту тему могли коммуницировать и другие представители от Украины и Беларуси, сказал он.

“Теперь какой козырь у белорусов по нам? Как теперь Лукашенко – а он умный, грамотный политик – как он может пользоваться этим? Он же точно знает, кто ему сказал об этом”, – сказал Бурба.

“И рано или поздно он может об этом сказать”, – добавил Гордон.

“Если он этого захочет”, – отметил экс-глава ГУР.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:

Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату вагнеровцев.

17 ноября 2021 года международная группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании 33 бойцов российской частной военной компании “Вагнер” в Беларуси 29 июля 2020 года. Расследователи выяснили, что на самом деле прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили ГУР Минобороны Украины и департамент контрразведки СБУ. Целью операции было задержание вагнеровцев, многие из которых принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Для этого группа сотрудников украинских спецслужб завербовала наемников ЧВК “Вагнер” якобы для работы в Венесуэле.

Из-за пандемии и ограничений на перелеты было принято решение вывезти наемников из России в Минск, а оттуда отправить в Стамбул самолетом. Одним из элементов операции должна была стать принудительная посадка самолета в Украине. Финал операции был запланирован на 25 июля, но в последний момент его перенесли – и план провалился.

Бурба считает, что переносить спецоперацию было нельзя и это одна из причин ее провала.

Бурба рассказал Bellingcat, что президент Украины Владимир Зеленский знал о спецоперации по задержанию наемников ЧВК “Вагнер” и одобрил ее проведение, а глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Бурба позднее заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента.

Экс-глава ГУР также сообщил, что сотрудников ведомства, которые работали над операцией по вагнеровцам, уволили из рядов Вооруженных сил Украины и забрали у них документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список лиц, которые знали о спецоперации.

26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию боевиков ЧВК “Вагнер”, так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что Ермак вообще не мог давать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.

Зеленский также сказал, что посадка самолета Turkish Airlines в Украине в ходе планируемой спецоперации могла привести к тому, что пострадали бы другие пассажиры самолета. Он сказал, что не считает эту операцию украинской. Зеленский назвал Бурбу “авантюристом и аферистом” и заявил, что тот хотел втянуть Украину в “огромный скандал” с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. “Мне стыдно за этот эпизод в жизни нашей разведки, выдающихся разведчиков. Мне стыдно. Я говорю, что мы были слабыми в этой операции”, – сказал Зеленский.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

—