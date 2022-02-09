Москва по ошибке отправила 10 составов поездов метро в Омск

Метрополитен Москвы продолжает программу обновления составов. Так, списанные поезда заменят на новые локомотивы «Москва», выпускаемые Мытищинским машиностроительным заводом.

В связи с этим постепенно выводятся из эксплуатации вагоны старой модификации. Утилизировать старые составы дорого, поэтому в департаменте транспорта Москвы было приятно решение передать старые составы в города, где есть метро: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Самару и Новосибирск.

Однако кто-то из сотрудников недобросовестно выполнил свою работу и добавил в этот список город Омск. Вероятно, это произошло из-за распространённой шутки в интернете о строительстве Омского метрополитена. В Дептрансе Москвы признаком ошибку и попросили не отправлять вагоны обратно в Москву.

«Мы надеемся, что метро в Омске будет построено и наши составы прослужат ещё не один десяток лет жителям Омска. В свою очередь мы готовы вы делить 10 миллионов рублей на развитие метрополитена в Омске», — рассказали в департаменте транспорта Москвы.

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