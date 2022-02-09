 

В Финляндии напомнили о праве подачи заявки на вступление в НАТО

09.02.2022, 20:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Финляндия сохраняет за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО в зависимости от ситуации, сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

«Как отмечается в докладе правительства Финляндии о внешней политике и политике безопасности, вышедшем осенью 2020 года, в основе внешней политики, политики безопасности и оборонной политики Финляндии лежит обеспечение пространства для маневра и возможностей выбора в национальном плане. Исходя из этого, мы сохраняем за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО. При принятии решений всегда рассматривается реальная обстановка с учетом изменений, которые происходят в сфере безопасности в международном контексте», – приводит РИА «Новости» слова министра.

Ранее Пекка Хаависто заявлял, что даже «российская угроза Украине» не изменила того факта, что большинство граждан Финляндии поддерживают нейтральный статус страны и не хотят ее вступления в НАТО.

Напомним, премьер-министр республики Санна Марин заявила, что правительство Финляндии не рассматривает возможность вступления страны в НАТО, но сохраняет за собой возможность сделать это в будущем.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Нефтесодержащая жидкость разлилась в Коми

17.01 / Россия обратилась в ОБСЕ из-за акта цензуры со стороны Facebook

30.06 / Телеведущая Ашион обвинила Ткаченко в расизме. Министр ответил, что это “ее видение ситуации”

05.11 / В Мичигане заявили о «явно искаженных» неофициальных результатах

25.06 / Грибаускайте: Рецептов борьбы с олигархами нет. Это будет бесконечная, тяжелая и болезненная борьба с постоянными потерями для всех

20.12 / Гройсман вошел в тройку украинских политиков с наивысшим уровнем доверия украинцев и возглавил рейтинг “самых эффективных премьеров” – опрос

23.11 / Sky News – «неминуемый соразмерный ответ» — РФ ввела санкции против 25 британцев из-за «списка Магнитского»

28.08 / Минздрав разорвет контракт с индийским Serum Institute на поставки вакцин от коронавируса – Ляшко

19.01 / ВС признал незаконным увольнение за прогул из-за сильного снегопада

11.11 / В ВОЗ рассказали, когда объявят об окончании пандемии коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика