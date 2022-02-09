В Финляндии напомнили о праве подачи заявки на вступление в НАТО

Финляндия сохраняет за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО в зависимости от ситуации, сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

«Как отмечается в докладе правительства Финляндии о внешней политике и политике безопасности, вышедшем осенью 2020 года, в основе внешней политики, политики безопасности и оборонной политики Финляндии лежит обеспечение пространства для маневра и возможностей выбора в национальном плане. Исходя из этого, мы сохраняем за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО. При принятии решений всегда рассматривается реальная обстановка с учетом изменений, которые происходят в сфере безопасности в международном контексте», – приводит РИА «Новости» слова министра.

Ранее Пекка Хаависто заявлял, что даже «российская угроза Украине» не изменила того факта, что большинство граждан Финляндии поддерживают нейтральный статус страны и не хотят ее вступления в НАТО.

Напомним, премьер-министр республики Санна Марин заявила, что правительство Финляндии не рассматривает возможность вступления страны в НАТО, но сохраняет за собой возможность сделать это в будущем.