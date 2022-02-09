 

Грызлов заявил об отказе Киева обсуждать с Донбассом условия мира

09.02.2022, 20:30, Новости дня
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Киев отказался обсуждать в контактной группе условия мирного завершения конфликта на востоке Украины, сообщил посол РФ в Белоруссии, полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов.

«Несмотря на все заверения, украинские переговорщики по-прежнему не представили никаких предложений по мирному политическому урегулированию конфликта и в очередной раз отказались реагировать в контактной группе на соответствующие предложения Донецка и Луганска», – передает слова Грызлова РИА «Новости».

Заверения Киева о планах выполнять минские соглашения не отразились на поведении украинской стороны в отношении Донбасса. Он привел в пример заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который говорил, что Владимир Зеленский готов выполнить минские соглашения.

«Но это пока никак не отразилось на поведении украинской стороны», – сказал Грызлов журналистам.

Грызлов также отметил, хоть Киев и отказывает от прямого диалога с Донбассом, но наращивать военное присутствие в зоне конфликта продолжает.

«На состоявшемся сегодня, 9 февраля 2022 года, заседании трехсторонней контактной группы позиция украинской делегации так и не изменилась. При этом вооруженные силы Украины наращивают свое присутствие в зоне конфликта», – добавил политик. 

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидер Украины Владимир Зеленский подтвердил приверженность сохранению режима прекращения огня в Донбассе. Также он отметил, что «Россия не намерена инициировать эскалацию на Украине».



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