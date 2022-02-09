В МИД порекомендовали Лондону сменить тональность риторики в отношении Москвы
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Россия выступает за равноправный диалог с Британией, а Лондон должен изменить тональность риторики в отношении Москвы, заявили в МИД РФ в преддверии переговоров главы ведомства Сергея Лаврова с британской коллегой Лиз Трасс.
«Российско-британские отношения сейчас находятся на низкой отметке, причем отнюдь не по нашей вине… Усугубляет положение в межгосударственном диалоге и жесткая антироссийская, на грани здравого смысла, риторика британских официальных лиц», – передает РИА «Новости» со ссылкой на комментарий МИД.
Лондону припомнили заявления в адрес РФ о якобы ее причастности к российской агрессии и дестабилизирующей деятельности.
В МИД РФ отметили, что Лондону нужно осознать, что без отчетливого изменения тональности выступлений руководства страны нельзя наладить продуктивное взаимодействие и решать проблемы.
«Исходим из того, что отношения между нашими странами должны быть основаны на принципах равноправия и взаимоуважения, происходить без искусственных ограничений, мешающих делу», – подчеркнули в российском МИД.
Также отмечается, что санкции Лондона против российских физических и юридических лиц вызовут лишь новый виток напряженности.
«Кроме того, тем самым Великобритания подрывает собственную инвестиционную привлекательность и фактически угрожает своему крупному бизнесу, активно взаимодействующему с российскими экономическими операторами», – говорится в заявлении.
Напомним, министр иностранных дел Британии Лиз Трасс прибыла в российскую столицу для проведения переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по Украине.
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