 

Создатели шоу “Холостяк” подготовили зрителям необычный сюрприз: “Классный экспириенс”

09.02.2022, 20:27, Разное
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Создатели шоу “Холостяк”, новый сезон которого стартует скоро на телеканале ТНТ, анонсировали интересное нововведение, которое обещает сделать проект более интересным для зрителей. Выяснилось, что за сердца девушек будут состязаться сразу два главный героя-кавалера.
Одним из “холостяков” стал 27-летний Александр Гранков – частный предприниматель, который владеет неплохим бизнесом в виде элитной конюшни и фермы в Подмосковье. В то же время, имя другого мужчины пока держится в секрете, чтобы подольше сохранить интригу. Как рассказал ведущий передачи Михаил Белянин, новый сезон дополнен новым правилом: выбор будут осуществлять не только кавалеры, но и дамы. Реализован данный процесс будет посредством вынесения красавицами вердикта обоим участникам во время каждой церемонии роз. Однако, как выяснилось, сюрпризы на этом не закончатся – дело в том, что одними из участниц проекта станут сестры-двойняшки Камилла и Карина Зиганшины, молодые бизнес-леди из Казани.

Девушки занимаются инвестициями и криптовалютой, и, что немаловажно, серьезно преуспели в этом деле, сколотив миллионное состояние. Будущие участницы упомянули, что уже имели интересные любовные перипетии в своей практике и настроены на успех в рамках шоу.

“Участие в “Холостяке – классный экспириенс. И из этого, может быть, действительно что-то получится. Никогда не знаешь, что именно тебе это даст, пока не пройдешь этот путь. Но в любом случае, это крутая возможность”, – заявила Камилла Зиганшина.



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