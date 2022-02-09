Мнение: Велосипед-эллипсоид, отзыв 800 тысяч Тесел и бессмысленное засорение космоса

1. Устройство отечественного производства: велосипед-тренажёр. Минус обычных велосипедов по сравнению с тренажёрами-эллипсоидами в том, что они развивают не все группы мышц. Длительное катание может повредить коленям и спине. Здесь же разработчики попытались совместить пользу и безопасность эллипсоида с удовольствием от поездок на велосипеде:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/smotrite-kakoi-udivitelnyi-apparat-proizvodiat-v-dolgoprudnom-jarribike-61f89a32b795415a8c2d6e34

Jarribike – это кардиотренажер нового поколения, он сочетает эффективность эллиптического тренажера и эмоции от катания на велосипеде.

Тренажер подходят для людей с избыточным весом среднего и старшего возраста. Тренажер равномерно нагружает верх и низ тела, плавно регулирует нагрузку и при этом бережно воздействует на колени и позвоночник.

Полагаю, далеко не все будут готовы выложить за подобный агрегат 185 тысяч рублей.

Но, к счастью, мы с вами живём при капитализме. Если устройство действительно настолько хорошо, как про него пишут, какое-то количество покупателей непременно найдётся: народ-то у нас совсем не бедный. Это даст возможность или перейти к серийному производству, что позволит серьёзно снизить цену, или начать клепать дешёвые копии.

2. Мало того, что разгорается конфликт Илона Маска с Джо Байденом, так ещё и Тесла вынуждена отозвать чуть ли не все автомобили, которые она произвела за последнее время:

https://lenta.ru/news/2022/02/03/teslaopas/

Сотни тысяч автомобилей Tesla оказались опасными. Американская компания отзывает более 800 тысяч машин из-за технических неполадок. Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на Национальное управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).

Компания Tesla отзывает 817 143 автомобиля из-за проблем с ремнем безопасности. В NHTSA обнаружили технические неполадки — в машинах иногда не срабатывает звуковой сигнал, сигнализирующий о том, что водитель не пристегнут. «Таким образом, эти автомобили не соответствуют требованиям Федерального стандарта безопасности дорожного движения № 208», — заявило ведомство.

Технические дефекты обнаружены в моделях с 2021 по 2022 год: автомобилях S и Model X, автомобилях Model 3 с 2017 по 2022 год и автомобилях Model Y с 2020 по 2022 год. Tesla проведет обновление программного обеспечения, чтобы убрать проблемы у машин, которые уже приобретены.

Ранее в январе компания была вынуждена отозвать десятки тысяч электромобилей моделей Model S и Model X из-за технических дефектов. Проблемы возникли с главным блоком управления MCU (Media Control Unit) и дисплеем. Также в декабре прошлого года Tesla отозвала более 475 тысяч электромобилей в США из-за технических дефектов, которые могли увеличивать риск ДТП.

3. Мощная статья по вредителя Маска, который засоряет наше небо своими спутниками. Спутники он запускает в таком количестве, что они мешают астрономическим наблюдениям. Фотографии испорченного звёздного неба очень убедительны. По совести, Старлинк надо закрывать немедленно, Илона Маска надо штрафовать на триллионы, чтобы пустить штраф на очистку неба от его мусора:

https://habr.com/ru/company/gms/blog/649227/

Вот снимок неба, сделанный в одной и крупных обсерваторий. Полоски на снимке — спутники Илона Маска:

При этом проект спутникового интернета Старлинк, ради которого креативный инженер засоряет человечеству выход в космос, глубоко убыточен. Себестоимость спутниковых тарелок 1300 долларов, а продаёт их Маск за 500. В США у Старлинка всего 145 тысяч пользователей, при этом больше времени спутники летают над океанами и бедными странами Африки, Азии и Латинской Америки, где даже и 500 долларов за связь народ платить не готов. Заявленного преимущества в скорости по сравнению с проводным интернетом также не наблюдается. Точнее, иногда оно есть, но из-за постоянных дисконнектов этого преимущество обнуляется, ведь основные клиенты компании – это геймеры, которым нужно надёжное соединение.

Радуется проекту пока что только Госдеп США. Эта структура намерена использовать Старлинк для организации цветных революций: подавить сигнал со спутников сложнее, чем рубануть проводной интернет в стране.

Если смотреть чисто денежную сторону вопроса, то Старлинк безнадёжно убыточен, он вчистую проигрывает традиционной наземной инфраструктуре.

Не оправдались и обещания Маска по поводу окупаемости машин Теслы для их владельцев – мол, в свободное время Теслу можно будет использовать в качестве беспилотного такси, генерящего стабильный доход для хозяина машины. Прошло уже почти 10 лет, но это так и осталось мечтой. Цитирую из той же статьи:

…в 2013 году Маск заявил, что автомобили Tesla смогут работать как роботакси уже в следующем году. Что позволит владельцам отправлять машину на улицу, и она будет зарабатывать для них деньги, возя пассажиров. Машина стоимостью $35 000, по словам Маска, должна была за год, даже с учетом трат на электричество, зарабатывать вам под $30 000. То есть, доходность — 85% в год. «Вы будете сумасшедшими, если не купите Tesla сейчас». Акции компании вскоре выросли в четыре раза, с $8 до $32.

Обычно я спокойно отношусь к провалу проектов Илона Маска, так как на них теряю деньги не я. Но порча звёздного неба — это уже преступление против человечества. Полагаю, в итоге мы дождёмся, как какой-нибудь пилотируемый корабль или дорогой космический телескоп будут сбиты одним из спутников авантюриста. Тогда, — не ранее, — человечество, наконец, зашевелится.

Впрочем, конкретно Россия и Китай могут наложить санкции на Старлинк и на все остальные проекты Илона Маска уже сейчас. Засорение общего неба — более чем достаточное основание.