Мнение: Этот упырь слишком живой

Ну вот – пишут, что Жириновский на ИВЛ. Как говорится, “сколь веревочка ни вейся….” Это после 8 вакцинаций, стало быть; Жириновский говорил, что он ревакцинируется каждые 2 месяца весь прошлый год, типа “чтоб наверняка”. Как бы не получилось, что уже действительно наверняка.

Злорадствовать не будем, может, выкарабкается. Хотя слабо верится: Жириновский все последние годы производил впечатление крайне нездорового человека. Да и возраст уже – 75 лет. По российским меркам – он уже “живет лишку”; в России у мужчин продолжительность жизни – 68 лет. А тут еще эти “8 бустеров”! Что это было – может, скрытая попытка самоубийства?

Есть теория, что каждый человек живет до тех пор, пока считает, что выполняет некое свое жизненное предназначение. Про Жириновского, наверно, можно сказать, что он свое предназначение давно выполнил, и оно было во многом уникально. Все-таки в такой стране, как Россия, создать партию, которая бы была представлена во всех ГосДумах начиная с первой, быть в политике при всех правителях начиная от Горбачева – это безусловное достижение, которым в России, кроме Жирика, не может похвастать никто.

В чем секрет столь продолжительного успеха? Ведь Жирик – какая-то воплощенная нелепость и неприличие. Он мерзок, гнусен, агрессивен, он стал вызывающе неполиткорректен задолго до Трампа, он почти открытый гомосексуалист – и одно это, казалось бы, должно было в нашей “консервативной” России закрыть ему дорогу не то что в Думу, а в самый завалящий сельсовет… И ему самому, и любой политической силе, хоть как-то с ним связанной! Он ведь, по сути, живой зашквар!

И тем не менее – он все последние 30 лет на коне. Сколько “партий власти” за эти 30 ле канули в небытие, а Жирик – вот он. Думается мне, в словосочетании “живой зашквар” ключевое слово – ЖИВОЙ. Жирик, как ни смешно, воплощает на нашем тухлом политическом олимпе, состоящем из серых чекистов и хозяйственников, подобие хоть какой-то жизни. Он ВИТАЛЬНЫЙ. Его там так и воспринимают – как единственного живого человека, или, на худой конец, как самую живую куклу.

Жириновский играл роль такого “универсального спойлера” – то есть упоенно отвращал от политики поколение за поколением российских избирателей, являя собой живой пример полной бессмысленности, пошлости и ненужности депутатства как такового. И за это его ценили все власти: и пламенный Ельцин, и серый Путин, и никакой Медведев.

Но он начал приедаться, его клоунада давно не зажигает даже его целевую аудиторию. А главное – режим ведь окончательно закуклился и дошел до точки, когда ему уже не нужна даже иллюзия свободных выборов, поскольку режим с полным основанием боится, что проиграет даже иллюзию. Победы в нескольких регионах подряд “губернаторов от ЛДПР” как раз и говорили о том, что это не “партия Жирика усилилась”, а как раз наоборот – ЛДПР перестала выполнять свою основную функцию в российской системе власти: быть партией-лузером, партией-отстойником, партией, которая всегда проигрывает и именно поэтому является “старейшей парламентской партией”.

В общем, Жирик, по давней пословице “В России надо жить долго”, дожил до того, что стал восприниматься как самая живая политическая сила в российском царстве мертвых; не потому, что он для этого как-то изменился – а потому, что других живых просто не осталось. Именно в статусе самого живого он и загремел в реанимацию.

Жестокая ирония российской истории. Всю жизнь был упырем – и горя не знал. Но когда упырями стали все – оказался из всех самым человечным и оттого чуждым, чужим на бушующем в России празднике общественной смерти.