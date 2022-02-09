В Турции найдены древние византийские мечи

Во время раскопок на территории средневековой крепости в турецком городе Амориуме обнаружены два меча, происхождение которых особо заинтересовало историков.

Мечи относятся к византийскому периоду, им уже примерно по одной тысяче лет, уточняют специалисты. Однако у них на рукоятках имеются кольцевые навершия. По словам историков, византийские воины использовали другие мечи. А эти, судя по всему, были либо трофеями, либо принадлежали кому-то из наемников.

В частности, именно такие мечи ковали тысячу лет назад в соседних странах, поясняют специалисты. Если удастся установить происхождение оружия, можно будет говорить об открытии ранее неизвестных фактов средневековой истории.