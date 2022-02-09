 

В Турции найдены древние византийские мечи

09.02.2022, 20:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Во время раскопок на территории средневековой крепости в турецком городе Амориуме обнаружены два меча, происхождение которых особо заинтересовало историков.

Мечи относятся к византийскому периоду, им уже примерно по одной тысяче лет, уточняют специалисты. Однако у них на рукоятках имеются кольцевые навершия. По словам историков, византийские воины использовали другие мечи. А эти, судя по всему, были либо трофеями, либо принадлежали кому-то из наемников.

В частности, именно такие мечи ковали тысячу лет назад в соседних странах, поясняют специалисты. Если удастся установить происхождение оружия, можно будет говорить об открытии ранее неизвестных фактов средневековой истории.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / МОК назвал условия, при которых участники Олимпиады смогут снимать маски

20.07 / Общество: Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

17.12 / “Успела долететь до того, как закрыли аэропорты”. Орбакайте показала прогулку по пустым улицам Нью-Йорка во время снежной бури

05.11 / Главу омского минздрава уволили после инцидента со скорыми

26.09 / В Китае новые ракеты начнут заправлять водородом

24.01 / Посол указал на зависимость международной ситуации от отношений Москвы и Вашингтона

20.11 / Ведущая проекта “Главная тема” Елена Кот: Наша репутация уже стала работать на нас

28.07 / “Я и пальма. Я справа”, “Жуткое фото. Пальма красивее”. Волочкова напугала пользователей свежим фото

27.09 / Азербайджан призвал ввести санкции против Армении

21.07 / Академик РАН усомнился в готовности первой российской вакцины от COVID-19 к повсеместному использованию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybins[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика