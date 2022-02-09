Социологи исследовали отношение россиян к отечественной науке

По результатам социологического опроса, проведенного специалистами компании SuperJob, аналитики пытались понять, как обычные граждане РФ относятся к отечественной науке. Опрошено было 1,6 тыс. респондентов.

Оказалось, что только 3% россиян считают отечественную науку одной из самых передовых в мире. Однако еще 24% уверены, что российская наука достаточно успешно развивается. А другие 23%, наоборот, полагают, что наука в РФ переживает период полного упадка.

Последние, в частности, ссылаются на так называемый процесс утечки мозгов, в рамках которого лучшие ученые и даже студенты пытаются выехать за границу, не видя для себя никаких перспектив в своей собственной стране. И только 14% опрошенных ожидают, что российские ученые сделают какие-то важные открытия.