 

Социологи исследовали отношение россиян к отечественной науке

09.02.2022, 20:06, Новости дня
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По результатам социологического опроса, проведенного специалистами компании SuperJob, аналитики пытались понять, как обычные граждане РФ относятся к отечественной науке. Опрошено было 1,6 тыс. респондентов.

Оказалось, что только 3% россиян считают отечественную науку одной из самых передовых в мире. Однако еще 24% уверены, что российская наука достаточно успешно развивается. А другие 23%, наоборот, полагают, что наука в РФ переживает период полного упадка.

Последние, в частности, ссылаются на так называемый процесс утечки мозгов, в рамках которого лучшие ученые и даже студенты пытаются выехать за границу, не видя для себя никаких перспектив в своей собственной стране. И только 14% опрошенных ожидают, что российские ученые сделают какие-то важные открытия.



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