Максим Соколов и Александр Бельский могут стать альтернативой действующему губернатору Петербурга

Долгое время разные аналитики видят вице-губернатора Максима Соколова на месте главы города. К этой кандидатуре добавился еще руководитель местного ЗакСа Александр Бельский. Эти политики за счет своих высоких способностей могут поднять город.

Практически на нуле находится рейтинг Александра Беглова. Сейчас ему доверяет всего два процента петербуржцев. Важные показатели подорвал снежный и мусорный коллапсы. Люди вынуждены терпеть помойки на каждом углу и оглядываться по сторонам, чтобы на голову не упала глыба льда. Подкосил рейтинг и искусственное банкротство «Метростроя».

Большая часть петербуржцев считает Беглова «усатым прошлым». Политологи считают, что губернатор не досидит до конца своего срока и они уже стали обсуждать новых кандидатов. В этот список попал действующий вице-губернатор Максим Соколов. Его горожане знают как человека, который нашел деньги для строительства Западного скоростного диаметра и «Лахта Центра». Также, он с 2012 года по 2018 год занимал должность Министра транспорта РФ.

На место руководителя Смольного также может претендовать и глава ЗакСа Александр Бельский. В этом случае нет никаких «покровителей» и у чиновника хватит амбиций, чтобы руководить Санкт-Петербургом.

Кто бы из двух кандидатов не встал на место Беглова, город получит опытного и толкового менеджера. Оба политика смогут вывести Северную столицу на новый уровень и вытянуть из кризиса.