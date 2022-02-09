“Был звонок белорусам. Я знаю, кто его сделал”. Бурба рассказал, как в Украине “слили” спецоперацию по вагнеровцам

“Был звонок белорусам. Очень просто было сказано. Я знаю, о чем я говорю: у меня есть подтверждение этому. Был звонок, что “на вашу территорию заехали граждане России, которые будут жить у вас и делать дестабилизацию в вашей стране. По нашим данным, они имеют большой опыт”. Это говорит кто-то, скажем так, из руководства страны. Был дан коммуникатор. И белорусы тоже дали того, кто будет взаимодействовать. Были переданы все фамилии. И они были задержаны. Но было одно условие: “Уважаемые белорусы, есть одна просьба. У нас есть все данные об уголовно наказуемых их деяниях. То бишь они занимались убийствами и так далее, военными преступлениями на территории Украины. Поэтому мы вам это все отдаем, а вы нам, пожалуйста, их отдайте”, – сказал он.

По словам Бурбы, белорусы “на этой ситуации сработали”.

“Я тоже не вижу ничего плохого. То бишь если бы меня набрали и сказали: “Ребята, к вам на территорию заехали, грубо говоря, граждане другого государства, которые у нас ничего не сделали, у нас ничего не нарушили перед законодательством. Соответственно, пожалуйста. Мы вам их даем. Есть система международного сотрудничества между генеральными прокуратурами. Мы обмениваемся, вы выдаете”. Все: на это белорусы пошли. Но не тут-то было. Помните, да, как Лукашенко в первые дни эту тему говорил? Тем более, вы брали у него интервью. И насколько я знаю, Лукашенко очень был доволен этим и благодарил, насколько я знаю, Украину”, – сказал экс-глава ГУР Минобороны.

Ведущий отметил, что Лукашенко благодарил президента Украины Вдадимира Зеленского.

“Если можно, давайте об этом проговорим. Потому что Лукашенко, насколько мне известно, еще до момента официальных переговоров, как Офис [президента] заявляет, что они были, там, 5-го числа [августа] или какого, – Лукашенко уже тогда говорил: “Спасибо большое, что Украина помогала”. Я правильно говорю? А Офис же президента – официальная позиция Украины – что никаких переговоров не было. Только 5-го числа или какого-то: может, я не помню – тогда был уже официальный разговор, по данным Офиса. Мол, только тогда был контакт. Но мы же с вами знаем, что он был раньше”, – заявил Бурба.

На вопрос, знает ли он, кому в Беларуси был сделан звонок и кто его сделал, экс-глава ГУР Минобороны ответил: “Да, я знаю”.

“Ну смотрите. Сначала нужно, чтобы пообщались президенты. Потому что если я наберу завтра руководителя спецслужбы Венгрии и сообщу об этом, не имея с ним контакта… Правильно ж, наверное? Тогда тот сотрудник спецслужбы должен кому-то доложить: пойти наверх и сказать “смотрите, мы хотим проработать совместную операцию или совместное мероприятие с Украиной”. Он же так не примет решение. Поэтому, наверное, была ему дана команда: “Взаимодействуешь”, – сказал он.

На предположение ведущего, что сначала созвонились Зеленский с Лукашенко, Бурба ответил: “Мне кажется, что это было так”.

“А затем Андрей Ермак – с Владимиром Макеем?” – спросил Гордон.

“Где-то я это слышал”, – ответил Бурба.

“Смотрите. Так как был захват их, как с ним общались в начале… А мы больше знаем. Потому что мы знаем, как общались, мы знаем информацию от тех задержанных, что ни о каких русских не было даже разговора. […] Помните, как был собран Совет национальной безопасности Беларуси как Лукашенко выступал? Намекал на третью сторону, которая… Но мы же понимаем, что одно государство, спецслужбы и так далее. Естественно, на второй день, кажись, прилетели уже россияне”, – заявил он.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:

Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату вагнеровцев.

17 ноября 2021 года международная группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании 33 бойцов российской частной военной компании “Вагнер” в Беларуси 29 июля 2020 года. Расследователи выяснили, что на самом деле прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили ГУР Минобороны Украины и департамент контрразведки СБУ. Целью операции было задержание вагнеровцев, многие из которых принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Для этого группа сотрудников украинских спецслужб завербовала наемников ЧВК “Вагнер” якобы для работы в Венесуэле.

Из-за пандемии и ограничений на перелеты было принято решение вывезти наемников из России в Минск, а оттуда отправить в Стамбул самолетом. Одним из элементов операции должна была стать принудительная посадка самолета в Украине. Финал операции был запланирован на 25 июля, но в последний момент его перенесли – и план провалился.

Бурба считает, что переносить спецоперацию было нельзя и это одна из причин ее провала.

Бурба рассказал Bellingcat, что президент Украины Владимир Зеленский знал о спецоперации по задержанию наемников ЧВК “Вагнер” и одобрил ее проведение, а глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Бурба позднее заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента.

Экс-глава ГУР также сообщил, что сотрудников ведомства, которые работали над операцией по вагнеровцам, уволили из рядов Вооруженных сил Украины и забрали у них документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список лиц, которые знали о спецоперации.

26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию боевиков ЧВК “Вагнер”, так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что Ермак вообще не мог давать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.

Зеленский также сказал, что посадка самолета Turkish Airlines в Украине в ходе планируемой спецоперации могла привести к тому, что пострадали бы другие пассажиры самолета. Он сказал, что не считает эту операцию украинской. Зеленский назвал Бурбу “авантюристом и аферистом” и заявил, что тот хотел втянуть Украину в “огромный скандал” с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. “Мне стыдно за этот эпизод в жизни нашей разведки, выдающихся разведчиков. Мне стыдно. Я говорю, что мы были слабыми в этой операции”, – сказал Зеленский.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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