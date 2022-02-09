“Исследование – лучшее чувство”. Младший брат Осадчей позировал за границей с доской для вейксерфинга

“Исследование – лучшее чувство”, – подписал он снимок.

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Публикация от Vladimir Osadchiy * (@vladiosa)

Контекст:

Младший брат Кати Осадчей Владимир – основатель Authorial Wakesurf School. Он проводит обучение вейксерфингу. Осдачий ведет свою страниц в Instagram на английском языке и часто публикует снимки, сделанные во время соревнований или поездок за границу.

Осадчая не упоминает в своих публикациях в соцсетях или интервью младшего брата, а он периодически делится снимками, на которых запечатлен с ней или членами ее семьи.

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