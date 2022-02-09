СМИ: Туктамышева может заменить Валиеву на Олимпиаде

В случае отстранения Камилы Валиевой от участия в личном турнире на Олимпиаде ее может заменить чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева.

Туктамышева является первой запасной сборной России, вторая – Майя Хромых, информирует «Спорт Экспресс».

Ранее сообщалось, что 15-летняя Валиева, которая подозревается в нарушении антидопинговых правил, возможно, будет отстранена от соревнований и не допущена до личного турнира одиночниц. Таким образом, Елизавета, как первая запасная, может выступить вместо нее, если процедура замены будет проведена в срок.

Для того, чтобы заявить 25-летнюю Туктамышеву, команде ОКР необходимо будет провести все необходимые тесты. Дозаявка займет некоторое время. Есть вероятность, что в случае позднего решения по Валиевой, РФ просто не успеет добавить Елизавету.

Окончательное решение о сроке наказания (или даже об оправдании) может быть принято уже после завершения Игр в Пекине, как это произошло четыре года назад с керлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой.

Личный турнир среди женщин на Олимпийских играх в Пекине стартует 15 февраля. Помимо Валиевой, сборную РФ в нем представят Анна Щербакова и Александра Трусова.

Ранее стало известно, что российская фигуристка Валиева может быть отстранена от соревнований и не допущена до личного турнира одиночниц, а сборную ОКР лишат золотых медалей командного турнира. До этого в СМИ появилась информация, что проблемы с допинг-тестом у российской спортсменки стали причиной переноса церемонии награждения фигуристов на Олимпийских играх.

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о возможном лишении золотых медалей российских фигуристов на Олимпиаде-2022 из-за возможного употребления одним из спортсменов марихуаны.

До этого СМИ сообщали, что церемония награждения победителей и призеров в командных соревнованиях перенесена из-за проблем, которые якобы возникли у одного из российских фигуристов с допинг-тестом.

Напомним, в понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).