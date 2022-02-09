Депутат Госдумы: Надо запретить мигрантам работать в крупных городах России

«Нужна иностранная рабочая сила на космодроме «Байконур» и для строительства газопроводов? Создавайте отдельный анклав, привлекайте полицию, Росгвардию», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Алексей Журавлев, комментируя нападение уроженцев Таджикистана на магазин в Подмосковье, в результате которого погибла продавщица.

«Я считаю, что для пресечения подобных случаев нужно законодательным образом запретить мигрантам работать в крупных городах, в частности, в городах Москвы и Подмосковья. Здесь и так хватает рабочей силы», – считает председатель партии «Родина», депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Журавлев. По его мнению, несостоятельны рассуждения о том, что в РФ недостаточно трудоспособных граждан, и поэтому недостаток рабочих приходится компенсировать за счет мигрантов.

«Если речь идет о крупных проектах, где требуется привлечь иностранных работников, – хорошо, привлекайте, но пускай каждый из них будет под полным контролем», – подчеркнул собеседник. – Вам нужна рабочая сила на больших стройках? На космодроме «Байконур», в Сибири и для строительства газопроводов? Пожалуйста! Создавайте отдельный анклав, привлекайте полицию, Росгвардию, все профильные службы и вперед».

При этом Журавлев призвал не перекладывать всю ответственность за работу с приезжими исключительно на силовые структуры. По мнению политика, они, включая Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) МВД, которое заменило Федеральную миграционную службу, и так работают на пределе возможностей. «Но если наше правительство хочет, чтобы ГУВМ этим занялось конкретно, дайте им бюджет побольше», – подчеркнул депутат.

«Одно подразделение МВД, которое сменило целое федеральное ведомство – ФМС, не может контролировать всю миграционную волну, – считает Журавлев. – На какие средства им высылать пойманных нелегальных мигрантов? Иногда цена выезда до 50 тысяч рублей доходит!».

«Я предлагал и предлагаю простую вещь: если ты, мигрант, приезжаешь к нам на заработки или вообще просто так, оставь на границе 50 тысяч рублей. Поедешь домой? – Забери, без проблем. Но если ты остался, просрочил визу и ушел в «тень», а потом тебя поймали, – мы тебя на твои же 50 тысяч и вышлем», – заметил собеседник.

«Пусть те, кто активно выступают за привлечение мигрантов, пойдут и посмотрят в глаза родственников той несчастной женщины, которую убили в Подмосковье», – добавил депутат.

Инцидент, о котором говорит депутат, произошел в ночь на среду. Четверо мужчин с битами ворвались в продуктовый магазин, расположенный в селе Новопетровское Истринского района Подмосковья. Неизвестные начали избивать сотрудников, в результате чего двое попали в больницу, а продавщица умерла от полученных травм на месте. Из кассы магазина пропало больше 70 тысяч рублей.

Одним из пострадавших при разбойном нападении оказался директор магазина Сергей Пашков. На него и его жену, которую он приехал забрать из заведения, неизвестные набросились в первую очередь. Вскоре правоохранители задержали подозреваемых. По данным источника ТАСС, все они – уроженцы Таджикистана. Следственный комитет проверит легальность их пребывания в России.

Напомним, ранее в России вступили новые правила фото и дактилоскопии для мигрантов. За прошлый год власти запретили въезд в РФ для более чем 176 тыс. иностранцев. Газета ВЗГЛЯД ранее писала об опасности формирования мигрантских гетто в столице и регионах.