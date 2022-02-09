Мнение: Пораженческие настроения в США, новый рекорд американского госдолга и феномен конвертита

1. К вопросу о том, почему США буквально каждый день грозят нам новыми санкциями, но при этом ни в коем случае не собираются реально с нами воевать. Дело не только в том, что в руководстве США остались ещё люди с инстинктом самосохранения, которых пугает перспектива ядерной войны. Дело в том, что на победу там не очень-то рассчитывают. Вот что говорят американские эксперты, выходцы из спецслужб:

https://www.gazeta.ru/army/news/2022/02/06/17249281.shtml

Экс-офицер американской разведки Риттер: США ждет разгром в случае войны с РФ

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что участие американской армии в войне против России из-за Украины станет для нее «самоубийством». Об этом сообщает RT.

Он указал, что включение Украины в НАТО, согласно пятой статье устава, обяжет альянс выступить на украинской стороне в случае войны с РФ. Организация будет вынуждена развернуть на Украине силы ПВО, боевые группы и авиацию. После этого Киев может почувствовать смелость начать гибридный конфликт против «оккупации Крыма Россией», заявил экс-разведчик.

В этом случае России придется ответить, указал он. В итоге произойдет вооруженный конфликт, в который Украина втянет НАТО, считает Риттер.

«Как человек, который когда-то обучался воевать с Советской Армией, я могу засвидетельствовать, что война с Россией будет не похожа ни на что, с чем когда-либо сталкивались американские вооруженные силы», — продолжил офицер.

Как пояснил Риттер, армия Соединенных Штатов не организована, ее военные плохо обучены и не подготовлены к гипотетической войне с РФ. Кроме того, американская доктрина не предусматривает участие в крупномасштабном вооруженном конфликте. Война с Россией с применением обычных вооружений приведет к беспрецедентному поражению армии США, предположил военный.

«Короче говоря, это будет разгром», — отметил он.

Бывший разведчик сослался на исследование американской армии 2017 года. В нем говорилось, что 20-летняя кампания против Афганистана, Сирии и Ирака привела к тому, что вооруженные силы США не смогут одержать вверх над равным противником. В документе также сказано, что американская армия плохо организована и недостаточно оснащена, а также имеет сильную зависимость от спутниковой связи, что при противостоянии со средствами радиоэлектронной борьбы России привело бы к уничтожению вооруженных сил США.

«Даже если американские вооруженные силы могут противостоять российскому противнику (чего они не могут), им просто не хватает численности, чтобы выжить в любом длительном сражении или кампании», – выразил мнение Риттер.

Также он предупредил, что в любой войне с РФ войска США будут уничтожены в больших количествах.

«Вот что произойдет, если США и НАТО попытаются привязать к Украине «священное обязательство» статьи 5 Устава НАТО. Короче говоря, это самоубийство», – добавил эксперт.

2. Прошло совсем немного времени с тех пор, как госдолг США достиг сначала 10 триллионов долларов, а потом и 20 триллионов. Тогда, несколько лет назад, подобные новости ещё удивляли. Мы медленно привыкали к мысли, что американский долларовый колосс серьёзно болен.

Теперь сползание США в долговую пропасть не удивляет никого, это уже привычное дело. На днях госдолг США достиг 30 триллионов долларов (более чем 130% от ВВП), но СМИ пишут об этом уже спокойно, чуть ли не с зевками:

https://ria.ru/20220202/gosdolg-1770595958.html

Да, американское государство живёт в кредит, который уже никогда не сможет выплатить. Да, только официальная долларовая инфляция уже достигла 6%, а неофициальная давно уже стала двузначной. Экономика «сверхдержавы» трещит по швам. Спасибо, что напомнили очередной раз, теперь, пожалуй, перелистну вкладку и посмотрю, какая там погода на завтра.

3. Блогер torontoru рассказывает, почему некоторые эмигранты становятся патриотами тех стран, куда они эмигрируют:

htts://torontoru.livejournal.com/2905817.html

Мария m_skazitelnitsa написала отличный пост на эту тему: О ложном патриотизме некоторых русских иммигрантов за рубежом. Поскольку она цитировала и меня, я с удовольствием добавлю свои пять копеек и процитирую пост из своего блога.

Расскажу немного про социально-психологические причины этого феномена. Их больше, чем одна.

А. Во первых человек доказывает самому себе, что он сделал правильный выбор. Что он сменил страну не зря. Это более менее понятно: в психологии это называется рационализация после покупки (англ. Post-purchase rationalization, также известно как Стокгольмский синдром покупателя). Одно из когнитивных искажений, выражающееся в том, что покупатель дорогого продукта или услуги после покупки склонен искать рациональные аргументы и убеждать себя, что покупка стоила своих денег. Является частным случаем искажения в восприятии сделанного выбора.

Б. Второе. При попадании в новую страну большинство мигрантов проходит процесс инициации. Процесс инициации включает в себя достаточно неприятные вещи. Например в разных студенческих сообществах на Западе новичков при принятии в сообщество обливают пивом или другими способами ставят в смешное положение. Или вот например старые традиции инициации молодоженов у славян.

Посвятительные обряды в наиболее полном виде включали в себя:

— демонстрацию неофитами навыков, касающихся их будущих социальных ролей и профессиональной деятельности (например, для парней — умение косить; для молодой жены — печь хлеб, убирать дом, носить воду);

— участие посвящаемых в некоем публичном обряде или празднике;

— испытания физической ловкости и умений (например, плясать), проводимые в виде состязаний (залезание на столб, бег наперегонки), часто во время тех же публичных обрядов;

— поношения, шутки, издевательства и физическое насилие со стороны старших;

— угощение, устраиваемое неофитами для всей группы, в которую они вступают;

— доведение до сведения всего сообщества свершившегося перехода неофита в старшую группу; его чествование.

В случае миграции, инициация тоже существует. Это ограниченные права в начале пребывания, языковые курсы, ограниченные возможности по сравнению с местными, плохая работа и т.д.

Цель инициации в том и заключается, что бы новичок ценил свою принадлежность к группе. Что бы заставить его помучатся и таким образом воспитать в нем слепую лояльность к авторитетам группы.

В. Стокгольмский синдром покупателя плюс инициация создают феномен конвертита у мигрантов. Проявляется он в агрессивном холуйстве, пресмыкательстве перед “местными”, защите любых, даже самых безумных, действий правительства, религиозной вере, что в его новой стране существует “демократия и свобода слова” и прочее, перечислять можно до бесконечности.

У меня в комментариях, например, один новонемец истерично грозился “пойти воевать за Германию” и писал, что ему “стыдно, что он родился русским”.

Часто это холуйство проявляется так неприлично, что местным самим становится как-то неудобно.

При этом сами местные, перед которыми раболепствует конвертит, они тоже разные. В любой стране есть, оппозиционеры, диссиденты, просто “хиппи”. Но конвертит разумеется раболепствует не перед ними (хотя они тоже часть общества, в которое он попал), а перед господствующим классом своей новой страны.

У каких мигрантов синдром конвертита проявляется наиболее сильно?

Обычно это люди, для которых инициация и первое время в новой стране были особенно трудными и неприятными, но потом жизнь более-менее наладилась.

В виду первого, их можно даже немного пожалеть.