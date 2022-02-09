 

BFM TV – во Франции антиваксеры собирают свой «Конвой свободы» по примеру Канады

09.02.2022, 19:37, Новости дня
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Французские активисты собирают единомышленников и готовятся перекрыть главные трассы из столицы по примеру канадского «Конвоя свободы», пишет BFM TV. Хотя спецслужбы следят за развитием ситуации, правительство страны пока не опасается, что акция перерастёт в широкомасштабные протесты.

Они хотят воспроизвести блокаду, которая уже больше недели парализовала столицу Канады. Как и в Канаде, они назвали своё движение «Конвой свободы». Группы появились на Facebook несколько дней назад, и к этой, например, уже присоединилось более 257 человек. Их цель — собрать автомобилистов, мотоциклистов и водителей грузовиков со всей Франции и отправиться в Париж, чтобы в пятницу заблокировать все доступы в столицу.

КЕВИН, официальный представитель движения Bloc lorrain: Это всеобщая протестная акция. Она, действительно, началась с вакцинного пропуска теперь нельзя выпить кофе, если не прошёл вакцинацию. Как бы то ни было, это дискриминация, так что неудивительно, что она привела к росту недовольства. Нас не слышат.

Этот участник «Конвоя свободы» является членом Bloc lorrain — ассоциации, которая называет себя ультралевой. Однако готовящаяся акция обещает стать во многом разнородной.

РАФАЭЛЬ ГРАБЛИ, глава отдела информтехнологий BFM TV: Когда движение настолько разобщённое, сложно его таким назвать, однако верно то, что на уровне провозглашаемых идей, действительно, есть, скажем так, сходство с антиваксеровами и партиями сторонников заговора.

Требования движения касаются также покупательской способности и демократии по примеру «жёлтых жилетов». Пока правительство не опасается эскалации протестов.

КОРАЛИ ДЮБО, депутат Национального собрания от партии «Вперёд, Республика!»: Спецслужбы предупреждены о ситуации и внимательно следят за её развитием, однако на данное время нет данных, которые позволили бы сказать, что это будет широкомасштабная демонстрация.

Участники движения договорились встретиться в столице в восемь часов вечера. 

Дата выхода в эфир 08 февраля 2022 года.



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