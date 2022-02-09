 

Вести – Киев получил от Лондона ракеты для борьбы с российским флотом

09.02.2022, 19:36, Новости дня
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Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Великобритания предоставила Киеву ракеты для борьбы с российским флотом в Чёрном и Азовском морях. Как передают «Вести», Пристайко отметил, что Великобритания ищет себе друзей, и Украина вполне подходит на эту роль, несмотря на весь багаж проблем, которые тянет за собой.


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Британское правительство предоставило Украине ракеты для борьбы с российским флотом в Чёрном море. Как пишут «Вести», об этом заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.

«В первый раз наши вооружённые силы, в частности ВМС, получат реальное оружие, ракеты, которые позволят нам наконец противопоставить что-то россиянам в Чёрном и Азовском морях», — поделился дипломат.

По словам Пристайко, Великобритания ищет себе друзей — и Украина вполне подходит на эту роль, несмотря на весь багаж проблем, которые тянет за собой. Чтобы продемонстрировать готовность к союзу, Лондон заключил с Киевом военное соглашение на ₤2 млрд.

«Наши вооружённые силы таких серьёзных средств для развития извне не получали никогда», — отметил посол.

Как напоминает издание,  8 февраля в аэропорту Борисполь приземлился военно-транспортный самолёт Королевских военно-воздушных сил Великобритании Boeing C-17A Globemaster III. Воздушное судно может перевозить до 77,5 тонны грузов, однако что находилось на борту — неизвестно.

 



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