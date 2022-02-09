 

Павел Глоба: “В 2012 году я предлагал правительству купить акции Tesla”

09.02.2022, 19:31, Разное
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В своем Instagram Павел Глоба опубликовал текст письма, отправленного в августе 2012 года премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Согласно документу, известный астролог уже тогда предсказал финансовый успех Tesla и рекомендовал правительству купить крупный пакет акций автоконцерна.

“В июне 2012 года Tesla только начала продажи Model S. Тогда еще многие очень скептически относились к перспективам электромобилей”, – написал астролог.

Однако, как утверждает астролог, расположение звезд однозначно указывало на большое будущее для проекта Илона Маска.

“В день начала продаж Model S Юпитер находился в созвездии Рыб. А это в 99% случаев означает финансовый успех”, – заявил Глоба.

В правительстве письмо астролога проигнорировали. Попытки убедить ЦБ и ПФР стать акционером Tesla тоже не привели к успеху. По расчетам Глобы, отказавшись от выгодной инвестиции, российское государство недополучило почти 200 млрд. долларов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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