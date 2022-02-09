7 книг для тех, кому понравился сериал “И просто так”

“Мечтатели Бродвея. Том 2. Танец с Фредом Астером”, Малика Ферджух

Нью-Йорк помогает всем мечтателям. Правда, далеко не всегда так, как те того ожидают. На дворе 1940-е. Всюду звучит джаз. Джослин оставил родную Францию, чтобы найти свой жизненный путь на Бродвее – в самом сердце музыкальной жизни. Свое истинное “я” ищут и девушки из пансиона “Джибуле”, в котором случайно оказался Джослин. Танцовщица Манхэттен готова узнать давнюю тайну, продавщица Хэдли погрузилась в изучение прошлого, манекенщица Шик ищет выгодную партию, а актриса Пейдж – своего “принца”. На каждую из героинь у динамичного и страстного города —свои планы.

“Город женщин”, Элизабет Гилберт

Женская сексуальность, границы дозволенного общепринятой моралью и истинная любовь – главные темы театрального мира Нью-Йорка 1940-х. Во всяком случае, того, в который погрузилась 19-летняя Вивиан Моррис. Дочь богатых родителей, тем не менее она не смогла окончить колледж, и продолжать свое “образование” ей пришлось на Манхэттене в театре “Лили”. Там юная особа быстро учится жизни в среде богемы и вскоре оказывается в центре скандала. Но именно он окажется началом пути к подлинной радости жизни.

“Разговоры с друзьями”, Салли Руни

Критики описали этот дебютный роман известной ирландской писательницы как книгу о том, где герои не говорят о самом главном. Подруги-студентки Фрэнсис и Бобби увлечены дружбой с супругами – фотографом Мелиссой и актером Ником. Они обсуждают искусство, литературу, политику, секс, дружбу и, конечно же, друг друга. Никто из персонажей не говорит о своих чувствах. Как долго эти четверо смогут не замечать, насколько сильны в них любовь, ревность, печаль, отчуждение?

“Дарующий звезды”, Джоджо Мойес

В патриархальной Америке 1930-х женская свобода концентрировалась в самых неожиданных местах. Например, в библиотеке. Такой, в которой довелось работать героине этого романа, основанного на реальных событиях. Ее сотрудницы доставляют книги в самые отдаленные уголки горных районов Кентукки, а директор по имени Марджери привыкла сама решать, что ей делать и как поступать, не спрашивая мнения мужчин, а потому нередко попадает в трудные ситуации…

“Лето на Парк-авеню”, Рене Розен

Героиня романа — легендарный главный редактор Cosmopolitan Хелен Герли Браун, возглавлявшая издание 32 года и сделавшая его культовым, вполне могла вдохновить сценаристов на создание образа Кэрри Брэдшоу. Как и знаменитый персонаж сериала, Хелен не боялась писать о том, о чем не было принято говорить. Мужчины-редакторы пачками писали заявления “по собственному желанию”, рекламодатели отзывали бюджеты, но Хелен не сдавалась – ведь ее поддерживали читательницы и верная ассистентка Элис Уайсс!

“Улица Светлячков”, Кристин Ханна

Дружба Талли и Кейт прошла испытание временем. Вот уже 30 лет они вместе несмотря на разницу в приоритетах и темпераментах. И вот теперь крупная ссора угрожает их союзу. Каждой предстоит сделать судьбоносный выбор: жизнь или смерть, дружба или гордость. Неужели духовная связь между женщинами, казавшаяся такой прочной, была иллюзией и теперь обеим грозит одиночество?

“В другой раз повезет!”, Джулия Клэйборн Джонсон

Этот роман о любви, браке и разводе основан на реальных событиях. Накануне Второй мировой войны штат Невада был единственным местом в США, где можно было официально расторгнуть брак. Ожидать решения суда приходилось шесть недель, и в это время женщины жили на ранчо “Скачок в будущее”. Именно в этом месте знакомятся главные герои романа. Миллионерша Нина, нежная Эмили и недавний студент Вард могли бы составить любовный треугольник, но главное, что возникает между ними, – это дружба, которая всем дает надежду на новую жизнь.

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