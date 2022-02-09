Мундеп обвинила Смольный в дефиците снегоуборочной техники

В Петербурге коммунальщики Смольного уже третий месяц не могут ликвидировать снежный коллапс. Губернатор Александр Беглов и его подчиненные оправдываются нехваткой спецтехники и дефицитом кадров. Как считает муниципальный депутат поселка Шушары Инга Узянбаева, таким образом чиновники расписались в собственной некомпетентности.

«Вопрос планирования и проверки готовности. Все же по осени отчитываются, и жители меня спрашивают по отчетам, что вот там пишут, столько-то техники работает, а где она вся? Ее на линии нет», – заметила она.

Мундеп также задалась вопросом, зачем подрядчики борются за право обслуживать тот или иной район, не обладая для этого достаточным количеством снегоуборщиков и рабочих рук.

Узянбаева также отметила, что, заключая контракты, чиновники Смольного сильно ошиблись в расчетах. Хотя аномальным количество осадков этой зимой назвать никак нельзя.

«Если они кричат, что не хватает денег, не успеваем, не те тарифы посчитаны, вопрос: как они считали? У нас зима первый раз что ли? Мне смешно всегда это слушать: вывалилось много снега, поэтому мы теперь не справляемся. Ерунда это все», – подытожила мундеп.

На минувшей неделе глава комблага Василий Пониделко признал, что коммунальщики Смольного могут на постоянной основе эксплуатировать лишь тысячу снегоуборочных машин из 1750, имеющихся на балансе. Именно поэтому им никак не удается ликвидировать последствия снегопадов.