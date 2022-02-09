 

В Соединенных Штатах подсчитали выгоду от солнечных электростанций

09.02.2022, 19:22, Новости дня
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На сегодня электроэнергия, которую можно получить при помощи солнечных панелей, значительно дешевле той, что вырабатывается на угольных теплоэлектростанциях. Об этом заявили в Соединенных Штатах.

Эксперты также сообщают, что замена 61% угольных ТЭС, которые считаются наиболее затратными, солнечными электростанциями позволит экономить в США 5,6 млрд долларов ежегодно.

По словам специалистов, в отдельных случаях снести ТЭС и построить на ее месте СЭС дешевле, чем продолжить эксплуатации угольной электростанции. Об этом теперь открыто говорят в Международном энергетическом агентстве, которое уже около пятидесяти лет добивается снижения зависимости мировой энергетики от сжигаемого топлива.



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