Мнение: Белый шум

Вчера я написал небольшой текст о петиции Яшина по поводу отставки Кадырова. Где написал, что подобная петиция — либо глупость, либо циничное создание повода для привлечения (а точнее — отвлечения) внимания.

Откровенно говоря, сама по себе ситуация вокруг Чечни и в самой Чечне является предельно прозрачной. Мы еще с покойным Маратом Мусиным году в 13-14 касались системных причин путинской внутренней политики, которые и формируют неразрешимые противоречия, накапливающие внутри себя социальную энтропию. С тех пор противоречия лишь обострились, но их суть осталась прежней.

Призыв Яшина к отставке Кадырова носит абсолютно несистемный, вырванный из контекста и поэтому бессодержательный характер. Хорошо, допустим: отставка состоится. Вероятность нулевая, но допустим. И что дальше предлагает делать Яшин? А ничего.

Ответ очень простой: чтобы что-то делать, для начала нужно понимать, что. Каковы глубинные, базовые противоречия, которые привели к сложившемуся положению дел. Без понимания этих причин лучше вообще ничего не делать. Если вы попадете к врачу, который вместо того, чтобы понять, что с вами, начнет вам выписывать самые разные рецепты и назначать самые разные операции и манипуляции в расчете «авось что-нибудь сработает», то логично сразу развернуться и бегом от такого врача. Почему — объяснять не надо.

Яшин не озвучивает ни одной ключевой причины, по которой происходит то, что он озвучивает как нетерпимую ситуацию. Но при этом предлагает решение. Ах, как смело — с открытым забралом против страшного и ужасного! А в чем смелость-то?

Здесь интересно то, что подобный подход, который демонстрирует Яшин, крайне характерен в принципе. Карнавальный характер «оппозиционной» деятельности требует создания информационного повода при полном отсутствии содержательной части. Это принцип деятельности «системной» оппозиции, ровно то же самое делает и «оппозиция несистемная». Они обе по факту создают «белый шум», рассеивают социальную температуру в пространство, не давая ей собраться и запустить тепловую машину социальных изменений. И системная, и несистемная оппозиции абсолютно устраивают власть как раз тем, что они сбрасывают возникающие протестные настроения в пустоту, раз за разом выдвигая бессмысленные лозунги и проекты. Этим занимался Навальный, до него занимался Немцов, теперь знамя решил перехватить Яшин.

Этот феномен бесконечного генерирования «белого шума» не представляет из себя ничего нового. Нынешний режим использует его из раза в раз, когда ему требуется безвекторно сбросить накопившееся в обществе напряжение. Это самый простой и крайне примитивный метод, но он работает.

В эту субботу, 12 февраля, я проведу прямой эфир на Ютубе, постараюсь уложиться минут в 40. На нем я попробую объяснить, почему петиция Яшина бессодержательна и не имеет никакой практической ценности, но главное — на примере этой петиции постараюсь пояснить суть метода управления по сбросу социальной температуры в обществе путем создания повода для отвлечения внимания от реальной проблемы на негодный предмет.

Кому интересно, тот может подключиться 12 февраля в 20:00 по Москве. Адрес канала — https://www.youtube.com/channel/UCMZetybdg6bxShhbrhEJLkA Ютуб записывает прямые включения автоматически, поэтому запись будет выложена после прямого эфира (обычно она появляется в течение минут 10-15) на этом же канале. Так что эфир можно будет посмотреть и потом, в записи.

—