 

Кулеба: Базовый сценарий России сейчас – дестабилизировать ситуацию в Украине, не прибегая к вооруженной силе

09.02.2022, 19:08, Новости дня
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“Базовый сценарий России сейчас – нагнетание ситуации с целью дестабилизации Украины. Для них это идеально – дестабилизировать ситуацию в Украине, не прибегая к вооруженной силе снова, а лишь угрожая ее применением”, – отметил Кулеба.

По его словам, РФ может прибегать к “коварным сценариям”.

“Это могут быть кибератаки, расшатывание общества через кампанию дезинформации. Поэтому еще раз подтверждаю то, что является ключевым: нужно сохранять спокойствие и не поддаваться ни на какие эмоциональные провокации, в которые нас будут пытаться втянуть”, – подчеркнул министр.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/477547380561252/

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.

8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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