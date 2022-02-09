 

Пострадавшие во время Революции достоинства киевляне получат одноразовую выплату – КГГА

09.02.2022, 19:08, Новости дня
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Помощь будет выделена ко Дню Героев Небесной Сотни. По 1,5 тыс. грн. получат родственники погибших во время протестов, а также родственники тех, кому посмертно присвоено звание Героя Украины за их подвиг во время революции.

По 1,4 тыс грн. выделят тем киевлянам, которые во время протестов получили тяжкие ранения и обратились за помощью с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года. Получившим ранения средней тяжести, выплатят по 1,3 тыс. грн, легкие ранения – 1,1 тыс. грн.

Деньги перечислят на счета для выплаты пенсий и на счета банков-участников проекта “Карточка киевлянина”.

Контекст:

21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который перерос в массовые протесты по всей стране. Акции получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки).

По словам пятого президента Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибли 107 человек. Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством Януковича в Россию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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