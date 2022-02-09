Кабмин определился с кандидатами в конкурсную комиссию по избранию главы НАБУ

“Продолжаем подготовку к конкурсу по избранию директора НАБУ. Приняли протокольное решение об определении трех кандидатов в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро”, – написал Шмыгаль.

По словам премьера, позже, когда будут учтены предложения международных партнеров, на заседании Кабмина рассмотрят проект решения о составе комиссии.

Как передает корреспондент издания “ГОРДОН”, министр Кабинета Министров Олег Немчинов на заседании Кабмина сообщил, что с учетом предложений Министерства внутренних дел, Министерства юстиции и Министерства экономики в состав конкурсной комиссии предлагают определить трех человек:

первого проректора Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Николая Кучерявенко,

заведующего кафедрой уголовного процесса Академии адвокатуры Украины Кирилла Легких,

адвоката, управляющего партнера адвокатского объединения “Ассирия” Алексея Савчука (делегировал Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара).

Контекст:

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В октябре 2021 года Верховная Рада приняла новый закон о НАБУ. Этот нормативный документ предусматривает, что НАБУ станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и определяет процедуру назначения и увольнения директора Нацбюро. Кабмин будет назначать (а также в определенных законом случаях увольнять) директора НАБУ по результатам конкурса, который будет проводить специальная комиссия, сообщала пресс-служба Верховной Рады.

Конкурс на должность главы бюро должен начаться в апреле 2022 года, говорил экс-глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Утром 9 февраля глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Офис президента “готовится снести весь конкурс”, так как международные эксперты имеют в комиссии решающее право голоса.

“Если коротко, то Зеленский хочет просрочить решение КМУ о формировании конкурсной комиссии, чтобы потом снести/подвесить весь процесс через ОАСК. В сегодняшней повестке дня заседания правительства этого вопроса нет. Это значит, что для принятия этого решения остается только заседание в понедельник”, – написал Шабунин в Telegram.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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