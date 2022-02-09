 

В Москве заявили об отсутствии планов по участию в Мюнхенской конференции

09.02.2022, 19:02, Новости дня
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Официальные российские лица не намерены принимать участия в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По информации МИД России, официальные российские лица в предстоящем 18-20 февраля текущего года заседании Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности по различным причинам участия принимать не будут», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Она добавила, что в последние несколько лет Мюнхенская конференция все больше становится похожей на «трансатлантический форум», теряя инклюзивность и объективность.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что у российского лидера Владимира Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции по безопасности ни в каких форматах.



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