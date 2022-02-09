Юрист оценил вероятность привлечения Моргенштерна за пропаганду наркотиков

Обычный человек может набить себе абсолютно любую татуировку на теле, однако если неприемлемые вещи изображены у лидера общественного мнения, как в случае с рэпером Алишером Моргенштерном, так такой человек может быть наказан, сообщил газете ВЗГЛЯД кандидат юридических наук, член-корреспондент РАЕН, профессор Янис Юкша.

Полиция заподозрила рэп исполнителя Алишера Моргенштерна в пропаганде наркотиков из-за его татуировки на груди. По итогам комплексной лингво-ботанической экспертизы Набережночелнинского государственного педагогического университета специалисты пришли к выводу, что растение, которое изображено на теле рэпера, похоже на конопляный лист.

«Данный человек является лидером общественного мнения. К глубокому сожалению, в основном молодые люди, необремененные знаниями, жизненным опытом и те, кто очень внушаемы, безусловно, копируют многие его вещи»,– говорит Юкша.

Он подчеркивает, что, поскольку данная татуировка на теле артиста похожа на каннабис, то, фактически своим действием он действительно пропагандирует наркотические вещества. «Лицо считается невиновным, пока не докажут обратное. Поэтому, удастся ли полицейским наказать данного гражданина за подобную вещь я не знаю, но это будет интересный прецедент», – считает адвокат.

При этом, специалист обращает внимание на то, что татуировки многих молодых людей имеют скрытый, не всегда хороший смысл. При расшифровке их, в теории, также можно было бы привлечь к ответственности. Однако до тех пор, пока человек не является лидером общественного мнения, все что он делает со своим телом не считается пропагандой чего-либо.

«Поскольку Моргенштерн весь напоказ, его вполне можно за такое наказать. Я считаю, что подобные рисунки в принципе недопустимы, даже если отбросить уголовный кодекс. Человек, который пытается привлечь какую-то аудиторию, должен задумываться о том, что он делает со своим телом и как себя ведет. Вообще пора нашим молодым людям включать голову и задумываться о том, что они делают не совсем разумные вещи», – убежден профессор.

Даже если рэпера не удастся привлечь к ответственности, собеседник призывает сделать подобные вещи как минимум возбраняемыми обществом. «Определенные лица, которые ведут такой образ жизни, должны стать в обществе нерукопожатными. И если некоторые люди пытаются их копировать, то должны понимать, что попадают в категорию людей «ниже плинтуса», которым в приличном обществе делать нечего», – заключил Юкша.

Сообщается, что материалы административного дела о пропаганде наркотиков в отношении артиста отправили обратно в полицию, поскольку процессуальный документ был составлен в отсутствие лица, привлекаемого к ответственности.