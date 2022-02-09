СМИ: Допинг-тест Валиевой стал причиной переноса медальной церемонии на ОИ

Причиной переноса церемонии награждения фигуристов на Олимпийских играх в Пекине стали юридические проблемы с допинг-тестом у российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщил портал Inside the Games.

Издание предположило, что положительный допинг-тест мог быть зафиксирован перед Олимпиадой – в декабре 2021 года. При этом, The Guardian утверждает, что вещество, обнаруженное у неназванного фигуриста, не может напрямую влиять на улучшение результатов, передает ТАСС.

«Запрещенный препарат, найденный в пробе Камилы Валиевой, не способствует повышению спортивных результатов и используется для лечения кардиологических проблем», – сообщил «Спорт Экспресс» со ссылкой на источник.

В Федерации фигурного катания на коньках РФ (ФФККР) заявили, что организация не ожидает получить сегодня официальное заявление по допинг-тесту Камилы Валиевой.

«Источником может быть только официальные заявления, которых ждем. Судя по всему, не сегодня. Половина двенадцатого уже в Пекине», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря организации Ольги Ермолиной.

Inside the Games уточняет, что юридические проблемы связаны с возрастом 15-летней россиянки. По правилам Всемирного антидопингового агентства, Валиева является «защищенным лицом», поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной. По информации портала, юридическое разбирательство по делу Валиевой должно быть завершено 10 февраля.

Ранее тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о возможном лишении золотых медалей российских фигуристов на Олимпиаде-2022 из-за возможного употребления одним из спортсменов марихуаны.

До этого СМИ сообщали, что церемония награждения победителей и призеров в командных соревнованиях перенесена из-за проблем, которые якобы возникли у одного из российских фигуристов с допинг-тестом.

Напомним, в понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Камила Валиева является действующей чемпионкой РФ и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде фигуристка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 – в произвольной. Валиева представляет центр спорта и образования «Самбо-70» и тренируется под руководством Этери Тутберидзе.