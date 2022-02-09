 

Холодный душ снижает уровень холестерина в крови

09.02.2022, 18:58, Разное
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Терапевты утверждают, что с помощью водных процедур можно отрегулировать уровень холестерина. Прохладная вода стимулирует кровоток и очищает сосуды от бляшек.
При изучении анализа крови врачи обязательно обращают внимание на уровень холестерина. Если этот показатель повышен, пациенту нужно немедленно пересмотреть свой образ жизни. Увеличение количества холестерина в крови может привести к развитию атеросклероза. При этом заболевании сосуды забиваются бляшками, что негативно отображается на состоянии человека.

В основном при повышенном уровне холестерина специалисты назначают статины, но есть возможность изменить этот показатель не только с помощью лекарств. По словам терапевтов, правильное питание и водные процедуры способны снизить количество данного вещества в крови. Врачи советуют принимать прохладный душ, так как он тонизирует организм. Вода низкой температуры стимулирует глубокое дыхание, вследствие чего улучшается кровоток и снижается концентрация углекислого газа. При этом увеличивается трофика органов и систем, уменьшается артериальное давление и нагрузка на миокард. Все это помогает сосудам очиститься от холестериновых бляшек.

Некоторые специалисты уверяют, что прохладная вода запускает утилизацию бурого жира, так как из него высвобождается нужная энергия для согревания. При этом из организма выводятся вредные вещества и снижается уровень холестерина. Эксперты напоминают, что для использования данного метода нужно проконсультироваться с лечащим врачом, так как сильно холодная вода может быть опасной для людей с заболеваниями сердца.

Источник: www.1obl.ru



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