 

Агата Муцениеце рассказала, почему до сих пор носит фамилию Павла Прилучного

09.02.2022, 18:46, Разное
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Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались летом 2020 года после девяти лет отношений и совместно воспитывают двоих детей. Агата, которая непросто переживала развод, только сейчас призналась, что до сих пор носит фамилию Прилучная. Об этом она рассказала в сторис Instagram, отвечая на вопросы свои подписчиков. 

Актрису спросили напрямую, действительно ли она Прилучная, и она ответила утвердительно. В дополнение она решила объяснить, почему не возвращает себе девичью фамилию. Причина оказалась банальная – бюрократическая. Агата напомнила, что смена документов, удостоверяющих личность, – муторная бумажная волокита. 

Я ненавижу волокиту документальную. Я готова носить любую фамилию, лишь бы не менять (документы), – сказала Агата, и добавила, – А мне же все еще через Латвию надо делать (у Муцениеце латвийское гражданство – прим. ред.), а сейчас пандемия. Не-не…

Также Агата ответила и на другие вопросы, касающиеся личной жизни. Актриса призналась, что пока не готова раскрывать тайну, есть ли у нее молодой человек, а на вопрос, когда ее увидят влюбленной, отшутилась:

Это зависит от Купидона. 

Агата Муцениеце

Напомним, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце тайно поженились в июле 2011 года. В 2013 году у них родился сын Тимофей, а в 2016 году – дочь Мия. В начале 2020 года, после серии слухов о разладе в семье, актеры объявили о расставании, которое для обоих стало непростым испытанием. 

Сейчас бывшие супруги смогли наладить нормальные отношения ради детей. Так, они вместе отметили день рождения сына, и провели часть каникул в Дубае. При этом Павел не скрывает своего нового романа – у актера отношения с актрисой Мирославой Карпович. А Агата больше сосредоточена на карьере, о чем она рассказала в интервью HELLO!.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце с детьми, январь 2021 год



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