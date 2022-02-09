Шимпанзе научились использовать насекомых для лечения ран

Ученые из Оснабрюкского университета (Германия) выявили у человекообразных обезьян способности к примитивной медицине. В частности, шимпанзе научились залечивать раны, прикладая к ним насекомых.

Эту особенность в поведении приматов заметили на территории Габона. Как оказалось, шимпанзе пытаются лечить таким образом не только раны на собственном теле, но и своих сородичей.

Дальнейшие исследования показали, что данный способ достаточно действенный. Некоторые насекомые помогают быстрейшему заживлению и даже действуют как средство для уменьшения боли. Наблюдения за обезьянами проводились в течение 15 месяцев. За это время ученые зафиксировали 76 случаев травмирования шимпанзе. В 19 из них приматы использовали насекомых.