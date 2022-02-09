 

В Дубае продемонстрируют водородную яхту

09.02.2022, 18:38, Новости дня
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Представители инновационной компании The Jet ZeroEmiss из Швейцарии заявили, что на конференции, посвященной решениям климатических проблем, в Дубае покажут свою новую разработку – водородную яхту.

Напомним, что данное мероприятие запланировано провести в будущем году. Швейцарский стартап станет одним из символов современной экологически чистой техники.

Яхта работает на водородной тяге и не выбрасывает в атмосферу никаких парниковых газов. Кроме того, она быстроходна и экономна. Поднимаясь на 80 см над водной поверхностью на специальных крыльях, судно движется с минимальным сопротивлением, не создает больших волн, движется очень тихо и развивает скорость до 40 узлов. Стоимость такой яхты также невелика – около 10 млн евро.



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