Императорский фарфоровый завод выпустит более компактную версию царь-блюдца, за которым сидели Путин и Макрон

Большой стол, за которым прошла встреча президентов России и Франции, на оказался блюдцем для чаепития производства Императорского фарфорового завода. Старейший отечественный производитель посуды и столовых принадлежностей решил выпустить доступную версию царь-блюдца на фоне возникшего ажиотажа.

«Мы были впечатлены таким огромным количеством комментариев в соцсетях по поводу нашего «стола». Многие отзывы, особенно из Болгарии, акцентировали внимание на его огромных размерах. И что удивительно, никто не распознал обыкновенное чайное блюдце. В прошлом году мы сделали его по спецзаказу Кремля для встреч наивысшего уровня в период пандемии. Помимо необычной формы и красивой окантовки, мы также спроектировали ножки, в каждой из которых может разместиться сотрудник ФСО и служебная собака. Пока есть спрос и заинтересованность среди простых людей, мы хотим выпустить домашнюю версию этой посуды, которая будет доступна всем», — заявил директор завода Петр Струков.

По словам производителя, рыночная версия Царь-блюдца будет намного меньших размеров и сможет поместиться у каждого россиянина в его трехкомнатной квартире. Для малогабаритного жилья будет предложен складной вариант в сборной комплектации, который можно будет приобрести в магазинах IKEA.

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