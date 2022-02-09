 

Социолог назвал причины падения рейтинга Зеленского

09.02.2022, 18:25, Новости дня
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Об этом в интервью “РБК-Украина”, опубликованном 9 февраля, сказал директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

“По моему мнению, очень существенно на рейтинги президента повлияли отделение Разумкова и противостояние, закон против олигархов. Мне кажется, что Зеленский начал борьбу с олигархами, не имея на это нужных медийных ресурсов”, – отметил социолог.

Согласно результатам опроса КМИС, проведенного 20–21 января, Зеленского готовы поддержать 23,5% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором (17,4% среди всех респондентов). Во второй тур с ним вышел бы пятый президент Украины, нардеп от “Европейской солидарности” Петр Порошенко, у которого 20,9% (15,5%).

По сравнению с декабрем 2021 года рейтинг Зеленского упал на 2,7 процентных пункта. В то же время выросла поддержка Порошенко – на 4,2 процентных пункта.

“Возможно, были еще какие-то причины – угроза вторжения [РФ в Украину]. И, может, для какой-то части украинцев Порошенко выглядит как человек, который более способен оказывать сопротивление. Но, скорее всего, последнее дело [о госизмене] только повысило рейтинг Порошенко, зато Зеленскому – не повысило или даже понизило”, – подчеркнул Паниотто.

Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника Порошенко – 24,45%.

До политической карьеры Зеленский был ведущим, актером и художественным руководителем студии “Квартал 95”.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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