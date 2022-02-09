Данилюк, Климкин и Рябошапка сообщили, что подготовят план перезагрузки Украины

По словам Климкина, этот план не будет очередным бюрократическим документом, не имеющим ничего общего с реальностью. Он станет пошаговым планом, дающим внятные ответы на вопросы безопасности, справедливости и благополучия.

“Мы убеждены, что те, кто будет разрабатывать этот план, смогут его реализовать. Иначе свой план по Украине реализует [президент России Владимир] Путин”, – сказал Климкин.

Рябошапка добавил, что форумы “Украина послезавтра”, аналогичные киевскому, в ближайшее время пройдут в регионах Украины: “К работе над планом действий будут привлечены люди с практическим опытом и знаниями из всех регионов. Это представители общественности, бизнеса, ученые, люди с положительными кейсами в государственном управлении и местном самоуправлении”.

Необходимость разработки такого плана, по словам Данилюка, продиктована тем, что в Украине после каждых выборов открывается окно возможностей продолжительностью около года. “Его нельзя в очередной раз потерять, – сказал Данилюк. – А для этого необходим четкий план перезагрузки и развития Украины и сильная команда”.

На форуме “Украина послезавтра” обсуждают темы устойчивого развития государства, включая усиление безопасности, установление справедливости и обеспечение благосостояния.

В работе форума принимают участие ведущие специалисты в сфере безопасности, экономики, образования, здравоохранения, права, борьбы с коррупцией, журналисты, представители гражданского общества и народные депутаты: экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк, бывший вице-премьер-министр Геннадий Зубко, бывший исполняющий обязанности министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Павел Кухта, инвестиционный банкир Сергей Фурса, бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов, журналист, главред “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов, немецкий политолог, старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд, экс-министр образования и науки Лилия Гриневич, бывший народный депутат Виктория Войцицкая, экс-координатор Общественного совета добропорядочности, глава правления Фонда Dejure, юрист Михаил Жернаков, Глава правления общественной организации “Центр противодействия коррупции” Виталий Шабунин, экс-замглавы СБУ Виктор Трепак, бывший нардеп Борислав Береза и другие.

Контекст:

Центр национальной стойкости и развития, выступивший инициатором проведения форума “Украина послезавтра”, был основан в 2020 году и стал площадкой для публичного обсуждения и разработки решений в области безопасности, справедливости и благосостояния Украины.

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