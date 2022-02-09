 

“Уф, какая красавица”, “Вау, вау, вау”. 63-летняя Стоун снялась в облегающей майке для обложки глянца

09.02.2022, 18:24, Новости дня
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Ее образ на снимке дополнила короткая стрижка.

В подписи к публикации актриса поблагодарила издание за “прекрасное интервью”.

“О, боже! Ты выглядишь так потрясающе”, – написала kimmarietta.

“Вау, вау, вау”, – прокомментировал фото пользователь tikatheiggy.

“Уф, какая красавица, Шэрон! Великолепна”, – отметила oumydiaw.official.

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Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

Контекст:

Шэрон Стоун родилась 10 марта 1958 года. Она – обладательница премий “Золотой глобус” и “Эмми”, номинировалась на премию “Оскар”. Наиболее известные фильмы с ее участием – “Основной инстинкт”, “Кровь и песок”, “Ножницы”, “Дьяволицы”, “Глория”, “Игры богов”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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