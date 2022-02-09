“Уф, какая красавица”, “Вау, вау, вау”. 63-летняя Стоун снялась в облегающей майке для обложки глянца
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Ее образ на снимке дополнила короткая стрижка.
В подписи к публикации актриса поблагодарила издание за “прекрасное интервью”.
“О, боже! Ты выглядишь так потрясающе”, – написала kimmarietta.
“Вау, вау, вау”, – прокомментировал фото пользователь tikatheiggy.
“Уф, какая красавица, Шэрон! Великолепна”, – отметила oumydiaw.official.
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Контекст:
Шэрон Стоун родилась 10 марта 1958 года. Она – обладательница премий “Золотой глобус” и “Эмми”, номинировалась на премию “Оскар”. Наиболее известные фильмы с ее участием – “Основной инстинкт”, “Кровь и песок”, “Ножницы”, “Дьяволицы”, “Глория”, “Игры богов”.
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